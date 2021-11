2021-11-08

Sie achten auf österreichische Qualität und regionale Rohstoffe und sind an einer kompetenten Akustiklösung interessiert?

Bei Zehetmayr Raumakustik ist Nachhaltigkeit kein geflügeltes Wort, sondern täglich gelebter Standard.

Bei uns bekommen Sie eine große Vielfalt an Akustikprodukten deren Rohstoffe zum Großteil aus Österreich kommen oder zumindest einen europäischen Ursprung haben.



Erdacht und verarbeitet werden die SONO-Akustikelemente ausschließlich in unserem Unternehmen in Oberösterreich.

Produktion und Büro werden zur Gänze mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage beliefert.

Die Vorteile der SONO-Absorber von Zehetmayr Raumakustik:

Textil- und Holzabsorber zu 100% „Handmade in Austria“



Großer Recyclinganteil bei unseren Akustikdämmungen



Schafwolldämmung oder Schafwollfilze aus Österreich



Schafwolle hat lebenslang raumluftreinigende Wirkung



Geringer baulicher Aufwand



Hohe Individualität durch Maßanfertigung



Akustikmessungen und -planung für garantierten Erfolg



