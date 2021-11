2021-11-15

Wohnanlage „FLAIR in the City“ erneut für nachhaltige Bauweise ausgezeichnet

Xella eXcellence Auszeichnung, Green Pass Gold und klimaaktiv Bronze belegen höchsten Wohnkomfort. Klima-positives Bauen bringt eine Reduktion der sommerlichen Aufheizung um 4° Celsius.

Im Herzen von Wien-Atzgersdorf wurde kürzlich die mehrfach ausgezeichnete Wohnhausanlage „FLAIR in the City“ feierlich eröffnet. Bei diesem Projekt wurden erstmals mehrere unterschiedliche Klimakriterien kombiniert, optimiert und zertifiziert. Das Ergebnis ist eine Reduktion der sommerlichen Aufheizung der Gebäude um bis zu 4 Grad Celsius.

Dafür wurde die Wohnanlage erstmals in Österreich mit dem internationalen Green Pass Gold Zertifikat sowie mit dem klimaaktiv Bronze-Nachhaltigkeitszertifikat des Bundesministeriums für Umwelt ausgezeichnet.



Bild links: v.l.n.r.: Viktor G. Vidor, MBA (CEO Xella Building Materials CE und Xella Porenbeton Österreich),

Mag. Helga Kauf, stv. GF FLAIR Bauträger GmbH, Ing. Mag. Otto Kauf, GF FLAIR Bauträger GmbH

bei der Überreichung der Xella eXcellence Auszeichnung.



Ein wichtiger Bestandteil bei der Bewertung für die beiden Zertifikate für FLAIR in the City war, dass mit Ytong und Silka nachhaltige Baustoffe zum Einsatz kamen. Diese Baustoffe sorgen zudem für ein angenehmes Raumklima und gute Raumluftqualität.



Die Nachhaltigkeit des Bauprojekts überzeugte auch den Baustoff-Hersteller Xella, der im Rahmen der Eröffnungsfeier „FLAIR in the City“ mit der „Xella eXcellence Auszeichnung“ würdigte.



„Für die Verwirklichung dieses Bauprojekts wurden viele Parameter im Zusammenspiel optimiert:

Der schonende Umgang mit der Ressource Boden, das ausgereifte Belichtungs-, Erschließungs-, Begrünungs- und Energiesystem sowie die aufeinander abgestimmten ökologischen Materialien und eine ausgeklügelte Bauphysik“,

so Ing. Mag. Otto Kauf, Geschäftsführer des Bauträgers FLAIR, der die Auszeichnung entgegennahm.

Mehr Informationen zu den Produkten von XELLA finden Sie HIER