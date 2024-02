2024-02-21

Pflastersteine mit Verlegefix (VX)

Modernste Produktionsanlagen erlauben Friedl Steinwerke die Herstellung eines umfangreichen Programms an Betonsteinen. Bereits über 150 Einzelsteinformate und60 Standardfarben umfasst das Sortiment. Um die vielen Möglichkeiten zu zeigen, die der burgenländische Pflasterstein-Hersteller beim Entwickeln einer Wunschfarbe hat, stehen nun eigene Friedl Objekt-Farbmuster-Sets als Inspirationsquelle und für die Bemusterung bereit.Die Friedl Objekt-Farbmuster-Sets veranschaulichen, welche farblichen Abstufungen bei einer Farbe möglich sind sowie den Einsatz verschiedener Körnungen und Oberflächenveredelungen. Architektur- und Planungsbüros können diese Sets bei Friedl Steinwerke anfordern.Neu im Sortiment von Friedl Steinwerke sind VX-Pflastersteine. Diese Pflastersteine sind aufgrund ihrer speziellen Abstandhalter einfach zu verlegen, da durch ein lockeres Aneinanderlegen der Steine die erforderliche Mindestfugenbreite bereits gegeben ist.Zum Einsatz kamen VX-Steine etwa in der Wiener Innenstadt um den Petersplatz, wo sie durch ihren Fugenanteil die Versickerung begünstigen und gemeinsam mit ihrer hellen Farbgebung das Mikroklima positiv beeinflussen. VX-Steine stehen in den Höhen 8 cm, 12 cm und 16 cm in diversen Formaten zur Verfügung. Da sich VX-Steine leichter aus dem Pflasterstein-Verband lösen lassen, gestalten sich Reparaturarbeiten einfacher.

Freisingergasse in Wien I mit VX-Pflastersteinen von Friedl Steinwerke gestaltet.

Foto: Johannes Hloch

Viele Formate, viele Farben, viele Sonderproduktionen

Friedl Steinwerke bieten mit über 150 Stein- bzw. Plattenformaten, 23 Kombipflastern, 14 Zaunstein-Systemen und vielen weiteren Gestaltungselementen wie Blockstufen, Palisaden etc. ein breites Angebot an Steinen zur Außenraumgestaltung an. Über 60 Standardfarben stehen zur Verfügung, wobei Architekten und Gartenplaner verstärkt Steine in Wunschfarben produzieren lassen. Die Realisierung von speziellen Farbwünschen und Oberflächenveredelungen – und bei großen Projekten auch Formatwünschen – ist aufgrund eines top-ausgestatteten Baustofflabors, modernster Produktionsanlagen und erfahrener Mitarbeiter möglich.Im Programm von Friedl Steinwerke ist zudem die reduNOx Technologie, die Pflastersteine zu Katalysatoren macht und Stickoxide in der Luft abbaut. Diese kann bei sämtlichen Pflastersteinen und -platten eingesetzt werden. Ein breites Angebot an Sickersteinen, die mit herkömmlichen Pflastersteinen optimal kombinierbar sind, komplettiert das vielfältige Programm des burgenländischen Herstellers. Sämtliche Produkte werden am Standort in Weppersdorf produziert.Nähere Informationen zu den Produkten, Sonderanfertigungen und Referenzen von Friedl Steinwerke sind unter www.steinwerke.at abrufbar.