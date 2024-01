2024-01-26

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

Die Premiumlösung für Dachsanierung, Bauwerks- und Spezialabdichtungen

Eine der dampfdiffusionsfähigsten Kunststoffabdichtungsbahnen am Markt

Ermöglicht Austrocknung feuchter Dachschichten – nachgewiesen durch das Fraunhofer Institut

Durchgehend homogen, keine unterschiedlichen Ober- und Unterseiten

Extrem alterungsbeständig und hochrobust

Höchste Chemikalien- und Mikrobenbeständigkeit

Bitumenbeständig

Exzellente Verarbeitungseigenschaften

Wurzel- und rhizomfest

Lebenslang quell- und heißluftschweißbar

Frei von Flammschutzmitteln

Dämmstoffneutral

Wolfin M ist eine mittig durch ein Glasgitter verstärkte, bitumenbeständige Kunststoff-Dachabdichtungsbahn. Sie zeichnet sich durch hohe Diffusionsfähigkeit aus und ist daher ideal für den Einsatz in der Sanierung aber auch im Neubau. Sie ist eine der dampfdiffusionsfähigsten Kunststoffabdichtungsbahnen am Markt. Sie verfügt als einzige Bahn über einen μ-Wert von nur 10.000 m (+/- 3.000).Wolfin-Bahnen sind einlagige, durchgehend homogene, hochpolymere Dach- und Dichtungsbahnen, Wolfin-Bahnen enthalten keine monomeren Weichmacher. Der Anteil der hochpolymeren Stoffe liegt bei über 94 %. Wolfin-Bahnen enthalten keine Füllstoffe oder Stoffe, die in Kombination mit dauerhafter Wasserbelastung ausgewaschenwerden können. Wolfin-Bahnen werden aufgrund ihrer einmaligen Rezeptur ohne zusätzliche Flammschutzmittel gefertigt.Wolfin-Bahnen werden, gleich ob Sanierung oder Neubau, seit mehr als 50 Jahren auf allen Kontinenten im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung erfolgreich eingesetzt; gleich ob lose verlegt, mechanisch befestigt, verklebt, unter Begrünungen oder anderen Auflasten.Wolfin-Bahnen werden in Rezeptur und Ausstattung gleichbleibend seit Jahrzehnten gefertigt. Aufgrund der hochwertigen Rezeptur sowie fremdüberwachter, konstant hoher Fertigungsqualität sind jahreszeitlich bedingte Rezepturänderungen (Sommer/Winter) zur Verbesserung der Bahnenflexibilität für die Verarbeitung bei Wolfin nicht erforderlich.Die Verschweißbarkeit ist auch nach Bewitterung gewährleistet. Kunststoff- und Kautschukbahnen erfahren durch UV-Belastung eine Oxidation der Bahnenoberfläche, welche vor homogener Verschweißung vielfach nur mit sehr hohem Aufwand zu entfernen ist. Wolfin-Bahnen sind lebenslang quell- und heißluftverschweißbar, da eine eventuell vorhandene Oxidationsschicht ohne besonderen Aufwand entfernt werden kann.Wolfin-Bahnen haben eine extrem hohe Chemikalienbeständigkeit. So ist Wolfin z. B. beständig gegen Kerosin, Öle und Fette, schwefelige Säure sowie 85 %-ige Milchsäure (wichtig bei Küchenabdichtungen).Mehr Informationen finden Sie unter https://www.bmigroup.com/at/