Winter Garden Tower in Hasselt

2024-04-18

Urbane Architektur mit suburbanen Wohnqualitäten

Die Glasfassade verleiht dem Wohngebäude eine gewisse Leichtigkeit, wodurch die große Baumasse die neue Parkanlage nicht dominiert.

Das Gebäude ist über zwei Lifte und einem innenliegendem Treppen-

haus erschlossen. Um auch den Wohnungen im EG genügend

Privatsphäre zu verleihen, erhebt sich das Haus um

einen halben Meter über den Park.

Das Schiebesystem SL 23 von Solarlux verwandelt die Freisitze im Handumdrehen in vor Witterung geschützte Wintergärten. Eine

obere Aushebesicherung sorgt für maximale Sicherheit

selbst bei hohen Windlasten in den oberen Etagen.

Flächenbündige Glasfassade für hohe Windlast

In Hasselt (Belgien) wurde ein altes Kasernengelände zu neuem Leben erweckt. Inmitten des historischen Bestands entstand ein mit Glas ummanteltes Hochhaus mit hochwertigem Wohnraum. Professor Oliver Thill vom Atelier Kempe Thill architects and planners (Rotterdam): „Die Architektur nimmt durch ihre betont horizontale Gliederung und ihre weit auskragenden, offenen Gebäudeecken maximalen Bezug auf die Parklandschaft, den historischen Bestand und den Panoramaweitblick auf die Innenstadt.“Ihren besonderen Charme erhalten die rund 50 Apartments durch die Wintergärten, die das gedämmte Gebäudevolumen vollständig umschließen. Als klimatische Pufferzone verlängern sie die Outdoor-Saison um viele Monate und zahlen dazu auf die Anpassung an den Klimawandel ein: Im Sommer, bei hochstehender Sonne, vermeiden sie zusätzlichen Wärmeeintrag in die Wohnräume, im Winter hingegen, bei tief stehender Sonne, reduzieren sie den Heizwärmebedarf. Glasfassaden müssen jedoch in höher gelegenen Geschossen oft enormem Winddruck standhalten.Als Schiebe-System für die Glasfassade fiel die Wahl auf das System SL 23 von Solarlux. Denn gerade in höheren Gebäuden stellen flächenbündige Glasfassaden, die sich flexibel öffnen und schließen lassen, eine technische Herausforderung dar. Sie müssen die stati-schen Anforderungen ebenso erfüllen wie die gewünschten Schall-, Wind- und Wetterschutzeigenschaften mit sich bringen.Mit dem Nachfolgesystem Proline hat Solarlux zur BAU 2023 ein Sys-tembaukasten auf dem Markt lanciert, der zahllose Möglichkeiten bietet, Leistungsmerkmale und Produkteigenschaften auf die jeweilige Bauaufgabe abzustimmen. Gleichzeitig gelang es – für noch mehr Transparenz – die Profilansichten um ein Drittel zu reduzieren.

Die umlaufenden Balkone sind mit bis zu 2,70 m Tiefe sehr großzügig gehalten. Die jeweiligen Längen variieren je nach Wohnungsgrundriss.

