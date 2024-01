2024-01-26

Edler Look: Mechanische Winkhaus Zylinder in mattschwarzer Farbe

Das neue schwarze Finish eröffnet den Serien zahlreiche Spielräume in Kombination mit Türbeschlägen für Außen- und Innentüren. Ob als Einzelschließungen im Einfamilienhaus oder als Teil einer Schließanlage in Wohngebäuden und Objekten - die edle schwarze Oberfläche der Zylinder bietet nicht nur ästhetische Vorteile, sondern schützt den Schließzylinder auch vor Umwelteinflüssen. So lassen sich optische Akzente setzen und ein harmonisches Türdesign gestalten."Mit unseren neuen mattschwarzen Zylindern erweitern wir die Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Kunden", sagt Gerd Wietholt, Produktmanager bei Winkhaus. "Diese modernen Varianten ergänzen unsere beliebten mechanischen Schließsysteme und bieten eine attraktive Lösung für die Absicherung von Türen in unterschiedlichen Umgebungen."Die neuen mattschwarzen Zylinder sind ab sofort erhältlich und können über den autorisierten Winkhaus Fachhandel bestellt werden.

Ob als Knauf oder Halbzylinder - Winkhaus bietet jetzt mattschwarze Zylinder für ein breites Anwendungsspektrum.

Bilder: Winkhaus

Mehr Informationen zu den Produkten von WINKHAUS finden Sie HIER