Win-Win-Situation für Umwelt und Geldbeutel: Duravit Duschsysteme

2024-01-26

Die Duravit Duschsysteme fügen sich nahtlos in jede Badgestaltung ein, wodurch sie ein ideales Element auch in Ihrem Badezimmer werden können. Ein Shower System bzw. Duschsystem ist die Armarturen-Komplettlösung für das perfekte Duscherlebnis. Sie besticht durch einen konsequent einheitlichen Look und ist die ideale Renovierungslösung. Bei Duravit erhalten Sie Shower Systems als praktische Aufputz-Duschsysteme, die auch nachträglich ohne großen Aufwand montiert werden können.In der Detailplanung gilt: Individualität und Freiheit, und eine Gestaltung, die ganz nach den persönlichen Bedürfnissen eines jeden ausgerichtet ist. So besteht beispielsweise die Wahl zwischen einem Duschset mit Thermostat oder mit Einhebel-Mischer. Alle Shower Systems sind in einer Ausführung in Chrom erhältlich. Darüber hinaus werden je nach Modell auch Duschsysteme in Schwarz matt, Bronze gebürstet, Gold poliert, Chrom/Weiß und Edelstahl gebürstet angeboten. Mit diesen Armaturen besteht die Möglichkeit einen besonderen Akzent zu setzen, welcher sich nicht nur auf die Dusche beschränkt, sondern auch in weiteren Elementen, wie dem Waschbecken, weitergeführt werden kann. Als optisches sowie funktionales Highlight sticht vor allem das Shower System Shelf 1050 hervor. Das Duschsystem als praktische All-in-one-Lösung macht das Zusammensuchen einzelner Bestandteile überflüssig. Die Shower Systems beinhalten Kopf- und Handbrause, einen Schlauch sowie die Brausestange mit höhenverstellbarem Brausehalter.Duravit ist Testsieger bei wassersparenden Duschköpfen. Die Handbrause 3jet 110 MinusFlow begeisterte die Expertinnen und Experten von Stiftung Warentest. Durch eine Reduktion des Wasserverbrauchs von bis 40% durch das neue System „MinusFlow“ ist die Brause umweltschonend und ansehnlich zugleich, und das mit dem gewohnten Duravit-Duschkomfort. Abgesehen von „MinusFlow“ überzeugen die Armaturen durch Features wie „EasyClean“, „AirPlus“ und „FreshStart“. Neben Sparvermögen wurde außerdem Haltbarkeit und Handhabung getestet. Die Handbrause wurde mit der Gesamtnote 1,9 ausgezeichnet.Die 3jet 110 MinusFlow Handbrause hebt sich zudem durch ein zeitloses Design ab – wahlweise in der Kombination Weiß/Chrom, vollverchromt oder auch in den Sonderoberflächen Schwarz matt, Gold poliert, Edelstahl gebürstet sowie Bronze gebürstet, welche sich nahtlos in die Badezimmergestaltung einfügen. Zudem lässt sich mittels der drehbaren Strahlscheibe zwischen drei Strahlarten wählen: „Soft Rain“, „Rain“ und „Intense Rain“ garantieren Duschkomfort, zugeschnitten auf die persönlichen Vorlieben.Sicher ist, dass sich die Investition in eine wassersparende Handbrause oder Duschsystem binnen wenigen Monaten amortisiert – und auf Dauer bei jedem Duschgang Wasser spart. Das freut nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.Mehr Informationen finden Sie unter: