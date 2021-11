2021-11-08

Die Bereitstellung von ausreichend Trinkwasser ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Wasserversorgung. Dabei spielt nicht nur die Menge eine große Rolle. Der konstante Druck, mit dem das Wasser beim Verbraucher ankommt, ist mindestens ebenso relevant. Die neue, kompakte Druckerhöhungsanlage Wilo-Isar BOOST5 garantiert konstanten Druck in der häuslichen Wasserversorgung und das an allen Entnahmestellen im Einfamilienhaus.



„Es gibt viele Faktoren, die den Wasserdruck im Einfamilienhaus negativ beeinflussen können“, erklärt Wilo-Produktmanager Roman Zielinski. „Wenn viele bedarfsintensive Verbraucher gleichzeitig aktiv sind – Dusche, Gartensprinkler, Waschmaschine etc. - sinkt der Druck aufgrund der hohen Entnahmemenge.“ Die Lösung bietet Wilo mit der Wilo-Isar BOOST5, der neuen Druckerhöhungsanlage für die häusliche Wasserversorgung, die für einen idealen Wasserdruck jederzeit und überall sorgt.



Die Wilo-Isar BOOST5 sorgt für konstanten Druck in der häuslichen Wasserversorgung.

Kosteneffizient und betriebssicher

Benutzerkomfort bei Installation und Betrieb

Neben den technischen Features überzeugt die Druckerhöhungsanlage auch mit höchstem Bedienkomfort, sowohl im Rahmen der Installation wie auch im anschließenden Betrieb: „Die Wilo-Isar BOOST5 wird ‚steckerfertig‘ geliefert und kann direkt und flexibel installiert werden, erläutert Roman Zielinski. „Über das intuitive LED-Display und die Druckknöpfe lässt sie sich sehr einfach konfigurieren und an den Druckbedarf anpassen.“ Umfangreiche integrierte Schutzfunktionen sorgen außerdem für einen sicheren Betrieb. „Sowohl die aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Pumpeneinheit, wie auch die auf Langlebigkeit ausgelegten Komponenten Hydraulik, Motor und Elektronik gewährleistet eine lange Lebensdauer.“

Neben der exzellenten Zuverlässigkeit eignet sich die Wilo-Isar BOOST5 vor allem aufgrund ihrer Bauweise für den Einsatz im Einfamilienhaus: „Dank der effizienten Hydraulik und des innovativen Lärmschutzkonzepts läuft die Anlage ruhig und geräuscharm“, so Roman Zielinski. „Aufgrund der modernen und kompakten Bauform integriert sie sich unauffällig in die Wohnumgebung.“ Durch die effiziente Hydraulik und bedarfsgerechte Bereitstellung - die Wilo-Isar BOOST5 läuft dank intelligenter Sensorik nur so schnell, wie in der Situation benötigt - ist die Anlage darüber hinaus energie- und kosteneffizient.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Wilo-Isar BOOST5 PDF oder in unserem Video: