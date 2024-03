Wienerberger setzt auf neue Exklusiv-Partnerschaft mit Madaster

Als neuer Partner von Madaster – einem Kataster für Materialien und Produkte – macht sich Wienerberger für zirkuläres Bauen stark.

„Wir verstehen den Übergang zu einer kreislauforientierten Wirtschaft als eine große Chance – einerseits zur Verringerung der Umweltbelastung und Verbesserung der Versorgungssicherheit bei Rohstoffen, andererseits aber auch als Möglichkeit, unsere Wettbewerbsfähigkeit sowie Innovationskraft zu stärken. Ich bin stolz, dass Wienerberger nun Teil der Madaster-‚Kennedys‘ ist und wir unsere Vorreiterrolle in der Branche stärken, indem wir mit unseren Maßnahmen zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen“, so Johann Marchner, Geschäftsführer von Wienerberger Österreich.



Gemeinsam für eine nachhaltige Baubranche

Auf der Madaster-Plattform werden Daten über alle Materialien und Produkte registriert, die in einem Objekt, z. B. einem Gebäude oder einer Brücke, verbaut wurden. Durch die Erfassung jedes einzelnen Bauteils erhält man unter anderem Informationen über die Trennbarkeit, das gebundene CO 2 und die Toxizität von Materialien und Produkten. Außerdem kann festgestellt werden, ob diese wiederverwendet werden können. Denn nur durch zirkuläres Bauen können die Abfallmenge und die CO 2 -Emissionen drastisch reduziert und die Klimaziele erreicht werden.

„Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch Wienerberger zu unseren ‚Kennedy‘-Partnern zählen dürfen. Mit der über 200 Jahre langen Erfahrung im Bau und der Expertise für nachhaltige Baustoff-Lösungen ist Wienerberger definitiv ein Pionier. Genau solche Vorreiter brauchen wir, um die Madaster-Plattform weiterzuentwickeln und gemeinsam an den Zukunftsthemen der Kreislaufwirtschaft zum Wohl von Umwelt und Klima zu arbeiten“, sagt Werner Weingraber, Managing Director Madaster Austria.