Wertstoffe für den Klimaschutz

2022-02-04

Die Steinbacher Dämmstoff GmbH zählt zu den drei führenden Dämmstoff-

produzenten Österreichs. Angesichts der zunehmenden Umweltproblematik setzt sich das Unternehmen seit vielen Jahren für Themen wie Nachhaltigkeit und insbesondere Recycling ein.

Interview mit Roland Hebbel:



Steinbacher hat sich über den Verband der europäischen Polystyrol-Hersteller (EUMEPS) an der PolyStyreneLoop-Anlage in den Niederlanden beteiligt. Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch diese Kooperation?



"Steinbacher beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Einen großen Schritt in diese Richtung haben wir gesetzt, indem wir unsere Produktionsabfälle konsequent dem mechanischen Recycling zuführen. Heißt: Über alle Produktgruppen hinweg werden Abfälle wieder in den Produktionsprozess eingespeist. Das mechanische Recyclingverfahren hat jedoch seine Grenzen, denn verschmutzte oder HBCD-haltige Materialien können nicht wieder in den Kreislauf rückgeführt werden. Mit der PolyStyreneLoop-Anlage und dem dabei eingesetzten CreaSolv®-Verfahren wird diese Lücke geschlossen, ja sogar Upcycling wird betrieben, da auch HBCD-haltiger EPS-Abbruchabfall aus den Jahren vor 2016 verarbeitet, und der enthaltene Polystyrol-Rohstoff zurückgewonnen werden kann. So ist zum ersten Mal ein ganzheitlicher Recyclingkreislauf möglich."



Recycling wird wegen des hohen Energieeinsatzes oft diskutiert. Halten Sie trotzdem daran fest?



"Das vom Fraunhofer Institut entwickelte CreaSolv® Recycling-Verfahren schneidet mit seiner Energiebilanz in Umweltverträglichkeitsstudien sehr gut ab – das Einsparpotential an CO 2 -Emissionen liegt hier sogar bei 80 %. Diese Herangehensweise wurde auch in Gesprächen mit dem Umweltministerium als positiv und zukunftsweisend betrachtet."



Recycling ist mit höheren Kosten verbunden. Wie können die bestehenden Prozesse dahingehend optimiert werden?



"Hier ist auch die Politik gefragt. Um das Recyceln von EPS zu fördern, bräuchte es entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen. Das Deponieren oder Verbrennen von EPS-Abfällen, die wiederverwertet werden könnten, ist aktuell mit niedrigen Kosten verbunden und somit deutlich attraktiver als die aufwändige Trennung, Sammlung, Logistik und schließlich das Recycling. Auch bei den Förderungen müssen Anpassungen erfolgen. So sollten beispielsweise nicht einzelne Produktgruppen, sondern in Summe die Dekarbonisierung in den Vordergrund gestellt werden."



Klimaschützer sagen, dass das Vermeiden von Kunststoffen unumgänglich sei – trifft dies auch für EPS zu?



"EPS ist dank seiner spezifischen Eigenschaften ein zu 100 % recycelbares Produkt und könnte endlos im Kreislauf gehalten werden. Aber nicht nur EPS, Kunststoffe allgemein sind sehr intelligente Werkstoffe und in der Verarbeitung äußerst energiearm. Durch ihre Verwendung als Dämmstoffe wird die Energie, die zur Herstellung erforderlich ist, um ein Vielfaches innerhalb eines Lebenszyklus eingespart. Alle anderen nicht aus Kunststoffen bestehenden Dämmstoffe sind wirtschaftlich weniger produktiv, weniger effizient in der Verarbeitung und die meisten auch nicht wiederverwertbar. Mit den optimalen Bedingungen für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft sowie den ausgezeichneten Dämmeigenschaften sind Dämmstoffe aus Kunststoff geniale Klimaschutz-Produkte und aus einer modernen und nachhaltigen Baubranche nicht wegzudenken."

Foto Credit: Steinbacher Dämmstoff GmbH