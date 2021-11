Weitsicht zum Wohnfühlen: Golden Hills mit Gaulhofer

2021-11-08

In den neuen südsteirischen Golden Hill Country Chalets „Polarfuchs“ und „Steppenfuchs“ eröffnen Gaulhofer-Fenster hochwertige Ausblicke. Der Fokus lag auf edler Premium-Ausführung, naheliegender Regionalität mit einem erfahrenen Anbieter und die nahtlose Realisierung von naturnahem Wohnen mit Holz.

Steirisches Holz-Know-how:aussichtsreich & nachhaltig

Barbara und Andreas Reinisch, Inhaber des Private Hideaways Golden Hill Country Chalets & Suites in St. Nikolai im Sausal, denken in vielen Dingen gleich wie Gaulhofer: kompromisslose Qualität, am Weg zur Kreislaufwirtschaft und architektonische Exzellenz.



Wie alles begann

Barbara und Andreas Reinisch skizzieren die spannende Entstehungsgeschichte: „Barbara ist die Quelle der Chalet-Idee, Andreas ist der Spender der Idee zum Ort“, spricht der Hotelier seiner Frau die Projektinitiative zu.

Begonnen hat alles vor elf Jahren, als der Unternehmer ein Grundstück mit einem alten Wirtschaftsgebäude sowie einem Bauernhaus kaufte – drei Hektar Baugrund inklusive: „Damals war noch nicht klar, dass hier einmal ein Luxusresort entstehen soll. 2011 kam die Liebe ins Haus und vor sechs Jahren fand der Spatenstich zum Golden Hill statt.“



Aushängeschild für „anders“

Golden Hill ist mehr als ein Hotel – es ist ein ganz eigener Lifestyle, so das Paar: „Wir haben ein neues wie individuelles Erholungskonzept in die Realität umgesetzt, wo Luxus abseits klassischer Hotelstrukturen in nachhaltiger Erlebnisarchitektur mit wohligem Wie-daheim-Gefühl zelebriert wird. Wir haben uns auf Reisen die verschiedensten Hotelkonzepte angesehen und Menschen genau zugehört, was sie sich wünschen. Dabei konnten wir herausfiltern, was für uns selbst und für unsere Gäste Priorität hat…“



Luxus-Chalet Steppenfuchs mit Gaulhofer-Hebe-Schiebe-Tür-Kompetenz

FUSIONLINE 94 – Holz-Alu-Fenster der Spitzenklasse

In den Golden-Hill-Chalets kamen Gaulhofer-Holz-Alu-Fenster der FUSIONLINE 94 zum Einsatz – und zwar in Fichte bzw. innen Lasur deckend RAL 9016 sowie außen RAL7016m Anthrazitgrau matt. Weitere Eckdaten der FUSIONLINE sind:



> Bautiefe = 94 mm

> Uw-Bestwert = 0,7 W/m2K

> 3-fach-Verglasung

> Gaulhofer Thermostop®

> Gaulhofer Audiostop®

> Gaulhofer Dampfstop®

> hochstabile Eckverbindungen durch spezielle Doppel-Schlitz-Zapfenverbindungen

> 30 Jahre Garantie auf die Holzkonstruktion

Mehr sehen im Leben – sogar vom Schlafzimmer aus

Die „Wonne der Wanne“ durch mehr Ausblick



