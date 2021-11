Webnet Evo: Neue Muster für die Architektur

2021-11-17

Webnet Evo besteht aus Edelstahlseilen, die zu zweit parallel in versetzten Hülsen liegen und sich gegenseitig verkrümmen. Die biegsamen, transparenten Netzstrukturen sind multifunktional und äusserst langlebig.

«Mit Webnet Evo möchten wir Anwendern einen experimentellen Raum eröffnen, der über klassische Muster hinausgeht. Wir sind gespannt darauf, welche Möglichkeiten Architekten darin entdecken», Entwicklerin Dorothea Drayer.

Für Architekten, Designer und Bauherren bringt Webnet Evo neue Gestaltungsmöglichkeiten für Aussenfassaden und Innenräume. Die Muster sind lebendig und erinnern an organische Strukturen wie Waben und Wellen.

Triste Wände, verschiedenste Innenbereiche und Raumtrennungen lassen sich optisch aufwerten.

Damit lassen sich triste Aussenfassaden, verschiedenste Innenbereiche und Raumtrennungen optisch aufwerten. Möglich wird so der Einsatz völlig neuer und bisher nicht genutzter Netzmuster. Architekten, Designer und Bauherren erhalten mit Webnet Evo mehr gestalterische Freiheit und exklusive Designelemente. Mit der Integration des Edelstahlnetzes steht ihnen ausserdem ein äusserst hochwertiges Gestaltungsmaterial zur Verfügung, das einen witterungsbeständigen und wartungsarmen Einsatz erlaubt. Keine Korrosion und keine aufwendige Reinigung in wiederkehrenden Intervallen, wie zum Beispiel bei Glasflächen oder bei Graffiti besprühten Wänden.Als Grundlage für Webnet Evo dient das klassische Jakob Webnet: eine Konstruktion aus Edelstahlseilen, die zu zweit parallel in versetzten Hülsen liegen und sich gegenseitig verkrümmen. Die biegsamen, transparenten Netzstrukturen sind multifunktional und äusserst langlebig. Wie das klassische Webnet eignet sich Webnet Evo für verschiedenste Innen- und Aussenanwendungen, ergänzt um den Vorteil neuer Gestaltungsmuster: als Führungsnetz oder Designelement an Treppenaufgängen, als Geländerfüllungen, Raumtrenner, als begrünbare Rankstrukturen für Pflanzen oder Ballfangnetz und Zaunkonstruktion.Zunächst wird Webnet Evo mit einer Auswahl von fünf verschiedenen Mustern verfügbar sein. Jedes Muster kann dabei noch einmal mit zwei Untervarianten der Maschenweite gewählt werden. So kann jedes Muster unterschiedlich skaliert werden – grosse oder kleine Maschen. Diese erste Auswahl hat Jakob Rope Systems in der finalen Entwicklungsphase von Webnet Evo mit Feedback aus dem Markt und auf der Basis von ersten Kundenwünschen getroffen. «Damit wollen wir Webnet Evo zum Marktstart möglichst nah an die Bedürfnisse der Anwender bringen», erklärt die Entwicklerin des Produktes Dorothea Drayer.Genau wie das klassische Webnet produziert Jakob Rope Systems das Webnet Evo aus Edelstahlseilen in der eigenen Produktion in Vietnam. Jedes Netz wird hier in sorgfältiger Handarbeit auf das individuelle Mass gefertigt. Das ermöglicht für die vielfältigen Einsatzbereiche die möglichst flexible Herstellung eines präzisen und hochwertigen Produktes.«Die Anwendungen für das neue Webnet Evo sind breit», sagt Dorothea Drayer. «Mit Webnet Evo möchten wir den Anwendern einen experimentellen Raum eröffnen, der über die klassischen Webnet-Muster hinausgeht. Wir sind gespannt darauf, welche Möglichkeiten Architekten in Webnet Evo entdecken werden. Auch die Entwicklung weiterer Muster in Zusammenarbeit mit Architekten ist denkbar.»Im September 2021 wurde Webnet Evo für den Design Preis Schweiz 2021 in der Kategorie Textilien nominiert. Der Preis zeichnet Schweizer Designschaffende, Unternehmen, Institutionen und Produzenten aus, die in der Schweiz oder im Ausland tätig sind. Ausgezeichnet werden Produkte, Projekte, Dienstleistungen und Konzepte aus wirtschaftsrelevanten Designdisziplinen.Die Nominatoren des Design Preises Schweiz beurteilten Webnet Evo mit diesen Worten: «Bemerkenswert ist aber vor allem die clever erarbeitete, zwischen Design und Technik angesiedelte Methode, auf deren Grundlage die Netz-Varianten entstanden. Sie birgt ein grosses gestalterisches Potential.» Hier finden Sie unser Video zum Design Preis Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website