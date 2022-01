Wartungsklappen perfekt verstecken

2022-01-27

Eine optimale technische Versorgung ist für jedes Gebäude essentiell. Wartungsklappen, die einen schnellen Zugang zu Rohren, Kabeln und Leitungen bieten, sind daher ein Muss, doch häufig ein optischer Störfaktor im stylischen Wohnambiente. Mit seinem TECH-System bietet ECLISSE eine raffinierte Lösung, um Technik und anspruchsvolles Wohndesign bestens zu vereinen.



Überstreichbar: für eine moderne Wohnumgebung



Ob in Wohnsituationen, oder Büroräumlichkeiten: Eclisse Syntesis® Tech macht immer einen guten Eindruck.

Wählbar: Baukastensystem in vielen Varianten

Haltbar: Beste Qualität für eine lange Lebensdauer



Öffnungsmöglichkeiten: PUSH-PULL (Standard) - Ziehgriff – verschließbar

TECH ist ein hochwertiges Rahmenprofil aus Aluminium, das inklusive Türen bzw. Klappe flächenbündig in die Wand montiert wird. Es lässt sich sowohl im Mauerwerk als auch im Trockenbau einsetzen.Sämtliche Bauteile sind mit einer Grundierung überzogen. Streicht man sie in der gleichen Farbe wie die Wand, entsteht eine schöne einheitliche Gesamtfläche. Auf diese Weise fügt sich das System perfekt in jede moderne Wohnumgebung ein: Auch Verteilkästen und selbst Nischen für ein Extra an Stauraum verschwinden mit ECLISSE TECH diskret in der Wand.Ob mit Einzel- oder Doppelflügel, Kipp- oder Klappflügel: TECH bietet eine breite Auswahl an Öffnungsmöglichkeiten. In der Push-to-Open-Variante können grifflose Klappen und Türen bequem per Fingertipp geöffnet werden. Auf Anfrage sind aber auch Griffe oder Schlösser lieferbar. Und mit einer Vielzahl an Höhen und Breiten lässt TECH auch in puncto Abmessungen keine Wünsche offen.Um die Technikeinbauten perfekt zu schützen, wurde das TECH-System äußerst robust konzipiert. Aus korrosionsfestem eloxiertem Aluminium gefertigt, sind Rahmenprofil, Türöffner und die Befestigungswinkel der Scharniere hart im Nehmen. TECH garantiert somit eine lange Lebensdauer – und Qualität, die überzeugt.

Maximale Zugänglichkeit dank der serienmäßig montierten Scharnieren mit 165° Öffnungswinkel.

Der äußerst kompakt konzipierte Rahmen wurde so ausgeführt, dass Kabel und Leitungen an allen 4 Seiten bequem verlegt werden können.

