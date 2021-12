2021-12-11

Das neue stilvolle Willkommen

Überall auf der Welt werden Menschen in Büros, im Einzelhandel und im Gastgewerbe mit der Einladung begrüßt, sich die Hände zu desinfizieren. Diskret, aber dennoch überaus ansprechend, ist der VOLA RS11 der stilvolle neue Willkommensgruß, der es ermöglicht, diese Einladung auf die bestmögliche Art und Weise auszusprechen.



Einfach elegant: Drei Konfigurationen für jede Umgebung

Der VOLA RS11 ist für Desinfektionsmittel, Schaum- oder Flüssigseife/Desinfektionsgel geeignet. Er ist erhältlich als freistehendes Modell sowie zur Wandmontage oder als Tischmodell und fügt sich ideal in alle Umgebungen wie Rezeptionen, Büros und Badezimmer ein. Jede Konfiguration nutzt den gleich großen, wohlproportionierten Zylinder, der ein Fassungsvermögen von einem Liter hat.



Der Mechanismus

Der Zylinder, in dem alle mechanischen Teile verborgen sind, führt das einzigartige Design von VOLA konsequent fort. Die Wandbefestigungen sind diskret und tragen dazu bei, dass das zylindrische Design so schlank wie möglich ist.

Mit einem magnetischen Schlüssel können Sie die Abdeckung des Zylinders entriegeln und anheben und Desinfektionsmittel, Schaum- oder Flüssigseife/Desinfektionsgel Ihrer Wahl einfüllen. Sie können aus drei separaten Pumpmechanismen wählen, die für alle Hygieneoptionen geeignet sind – Desinfektionsmittel, Schaum- oder Flüssigseife bzw. Desinfektionsgel.





Schönheit, die überdauert

Wie alle Produkte von VOLA ist auch der VOLA RS11 auf Langlebigkeit ausgelegt und wird aus den hochwertigsten Materialien hergestellt. Der Zylinderkörper aus stranggepresstem Aluminium ist entweder in Schwarz oder Weiß erhältlich und resistent gegen Fingerabdrücke. Um die größtmögliche Flexibilität bei der Farbgestaltung zu ermöglichen, ist der äußere Ring des Zylinderdeckels und der Sockel bei der freistehenden Version in allen 27 VOLA Farben, einschließlich der acht Oberflächen der Exklusiven Farben-Serie erhältlich. Die Abdeckung der Auffangschale ist mit Ausnahme der folgenden Farben: 16, 19, 60, 62, 63, 65 und 68 in allen anderen Farben, einschließlich der matten Oberflächen der Exklusiven Farben-Serie lieferbar.



Die Reinigung des Behälters und das Nachfüllen von Flüssigkeiten sind einfach. Die gute Zugänglichkeit der Teile macht es überaus leicht, sie bei Bedarf auszutauschen. Um eine jahrelange Nutzung zu gewährleisten, werden alle Teile von VOLA vorgehalten.



Kontinuität bei VOLA

Wir von VOLA glauben, dass die Reinheit des Designs nicht nur das Auge erfreut, sondern auch den Geist beruhigt. Deshalb hat jede Konfiguration des VOLA RS11 einen Spender in derselben Größe. Die Auffangschale greift die Designästhetik der VOLA Runden Kopfbrause auf. Die Mechanismen sind bei allen Spendern gleich und werden mit vier AA-Batterien betrieben. Wir empfehlen wiederaufladbare Batterien, um die Umwelt zu schonen.

Mehr Informationen finden Sie in unserem VOLA RS11 PDF, auf unserer Webseite www.vola.at oder direkt per Mail an sales@vola.at.