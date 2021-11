2021-11-08

Die BlueSpeed Technologie ermöglicht die am schnellsten zu verarbeitende Villas Bahn und setzt Maßstäbe hinsichtlich Energieeinsparung, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Denn bei dieser Technologie wird die Deckschicht der Bitumen- und Polymerbitumenschweißbahnen nach einem patentierten Verfahren in Rillenform geprägt und mit einer hauchdünnen Folie abgedeckt. Ein echter Zusatznutzen für Bauherren, Verarbeiter und die Umwelt!



Vedatect PYE PV 200 S5 EN BLUESPEED

Die VEDATECT PYE PV 200 S5 EN BLUESPEED ist eine Elastomerbitumen-Schweißbahn in STANDARD-Qualität als Oberlage für mehrlagige Dachabdichtungen. Die Oberlagsbahn PYE PV 200 S5 ist eine häufig gekaufte Standardbahn mit besonderen Produkteigenschaften, welche die Verarbeitung wesentlich erleichtern. Sie verfügt zusätzlich über einen bestreuungsfreien Längsrandstreifen.

Erhältlich in 3 Farben: Diamantschwarz, Blaugrün, Rosso