2024-02-01

Weil unser Blick DER ZUKUNFT GEHÖRT.

Nachhaltige Baustoffe für Renovierung und Sanierung

Wir von SCHLÜSSELBAUER Geomaterials stehen für Umweltverträglichkeit und zugleich für Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind Multitalente mit garantiertem Anti-Aging Faktor. Nur aus recyceltem Altglas werden unsere Produkte hergestellt – das ist zum einem nachhaltig und zum anderen bei Altbausanierungen von großer Bedeutung. Unsere Dämmstoffe erfüllen alle Anforderungen einer leichten und zugleich hochbelastbaren Wärmedämmung.Ziel von nachhaltigem Bauen ist die bewusste Wahl von ökologischen Baustoffen. Bei der Planung von Neubauten und Altbausanierungen ist die Auswahl des richtigen Dämmstoffes oft von großer Bedeutung. GEOMATERIALS Schaum- und Blähglas sind nicht nur die ökologische Alternative zu erdölbasierenden Dämmstoffen, da es aus recyceltem Altglas erzeugt wird, sondern es erfüllt alle Anforderungen an eine lose oder gebundene Wärmedämmschüttung.GEOMATERIALS Blähglas ist ein Baustoff, der federleicht, feuchteresistent, formstabil und alterungsbeständig ist. Als leichte Dämm- und Ausgleichsschüttung erfüllt dieser Baustoff höchste Qualitätsanforderungen und ist in den unterschiedlichen Anwendungsgebieten einsetzbar – egal ob bei Balkendecken, Hohl- und Zwischenräumen oder Fußböden.GEOMATERIALS Blähglas ist DIE umweltfreundliche und mineralische Alternative zur herkömmlichen zementgebundenen EPS-Schüttung unter dem Estrich. Die mineralisch gebundene Blähglas Schüttung ist extrem leicht und ermöglich eine trockene und schnelle Verarbeitung. Durch den geringen Feuchtigkeitsanteil ist es nach nur einem Tag bereits problemlos begehbar und hält selbst den stärksten Belastungen stand.Besonders bei alten Gebäuden ist bei der Sanierung von Fußböden die verfügbare Aufbauhöhe oftmals begrenzt. Gemeinsam mit GEOMATERIALS Schaumglas kann auf die Fundamentplatte verzichtet werden und dadurch kann eine geringere Aufbauhöhe erzielt werden. Die leichte lastabtragende Schaumglasdämmung und die Drainage sind in einem Schritt vereint. Die Anwendung von GEOMATERIALS Schaumglas zusammen mit GEOMATERIALS Blähglas ist mit anderen Worten: Fußbodensanierung leichtgemacht.Mehr Informationen finden Sie unter www.geomaterials.eu oder in unserem YouTube Video