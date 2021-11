2021-11-08

Dacheindeckungen sind ein wesentlicher Teil der Außenerscheinung eines Baudenkmals. Bei Ersatzblechen ist eine optische Alterungsfähigkeit des Materials Voraussetzung für seine historisch-ästhetische Erscheinung. Moderne Ersatzwerkstoffe, wie verzinnter Edelstahl, kombinieren dieses Oberflächenverhalten mit zeitgemäßen und umweltverträglichen Werkstoffeigenschaften für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts.



10 Gründe für die Verwendung von Uginox Patina in der Denkmalpflege:

Historisch-ästhetische Materialamutung durch Patinabildung Optimale Life-Cycle-Kostenbilanz, geringer Wartungsaufwand und sehr lange Lebensdauer Weicher als normaler Edelstahl, sehr gute Verarbeitung und Duktulität Geringes Flächengewicht von 3,85 kg/m² Sehr geringe Temperaturdehnung von 1,1 mm/m, Risiko der Rissbildung wird vermieden Hohe Festigkeitswerte sorgen für ein Mehr an Sicherheit Korrosionsbeständig durch passive Schutzschicht, Widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüsse Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen, keine Kaltversprödung Sicheres Brandverhalten durch hohen Schmelzpunkt Umweltschonend und umweltverträglich

Bild links: Die beginnende Patinierung der Zinnschicht sorgt für eine lebendige Dachhaut und historisch-ästhetischen Einklang mit verzinkten Blechen. (C)Christoph Bertos Bild rechts: Die Farbgebung der Oberfläche von Uginox Patina verändert sich

von Zinn-Silber zu einem Matt-Grau nach der Patinierung. Bild: Aperam

Historische Blechdeckungen und Anforderungen an Ersatzmaterialien

Wurden im Barock meist Dacheindeckungen aus Kupfer oder Blei in Form von Tafel- bzw. Spiegeldeckungen verarbeitet, übernahmen ab dem 19. Jahrhundert Eisenblechdeckungen anfänglich das Prinzip der Tafeldeckung, welches im 20. Jahrhundert allmählich durch Bahnendeckungen ersetzt wurde. Die Wahl des historisch-ästetisch geeigneten Deckungsmaterials wird meist durch den Bestand bestimmt, kann aber anhand nutzungsbedingter Notwendigkeiten technisch wie denkmalfachlich bewertet werden (zB Dachgeschoßausbau).

Bei Ersatzmaterialien ist grundsätzlich eine historisch-ästhetische Materialkontinuität anzustreben. Die optische Alterungsfähigkeit des Materials (Anm. zB Patinabildung) ist Voraussetzung für den Einsatz. Bei der Materialwahl sind Bestand und historische Materialkategorien im selben Ausmaß zu beachten, wie die material- und nutzungstechnischen Anforderungen durch aktuelle Normen, materialspezifische Eigenschaften wie elektrochemisches Potential, Dehnungsverhalten, etc. [Quelle: „Standards der Denkmalpflege“ – Bundesdenkmalamt]



Kein Gesundheitsrisiko

Während bespielsweise bei der Demontage von Blei sehr strenge Arbeitssicherheits- und Gesundheitsrichtlinien zu beachten sind (Blei darf nicht in den Körper gelangen), gilt Edelstahl als inertes, hygienisches und umweltfreundliches Material par excellence.



Gewichtsvorteil

Bei Ersatzmaterialien mit geringem Flächengewicht können Bestandskonstruktion in der Regel bestehen bleiben oder entsprechende Reserven für zusätzlich anfallende Lasten, wie zB für Schneerückhalteeinrichtungen, geschaffen werden. Uginox Patina verfügt über ein Flächengewicht von nur 3,85 kg/m² bei gleichzeitig hoher Festigkeit und geringer Temperaturdehnung.



Die richtige Wahl für die Dachentwässerung

Dachrinnen, Dachabläufe und Blecheinfassungen spielen im Erscheinungsbild historischer Dachlandschaften ebenso eine wichtige Rolle. Im 21. Jahrhundert kommen Anforderungen an ökologische Aspekte hinzu: Uginox Patina weist keine messbare Metallabschwemmung auf. Die Beeinträchtigung der Umwelt, insbesondere die Schädigung von Mikroorganismen des Bodenlebens durch Metallinonen ist bei Uginox Patina als nicht gegeben eingestuft. Dadurch ist die Nutzung von Uginox Patina auch in hochsensiblen Bereichen wie Trinkwasserschutzgebieten und offenen Gewässern ohne Einschränkung möglich.

Bilder: Aperam



Zusammenfassung

Ob Kirchen-, Amts-, Kulturgebäude oder andere Baudenkmäler – verzinnter Edelstahl ist ein bewährter Werkstoff für eine wartungsarme, langlebige und umweltverträgliche Eindeckung historischer Gebäude.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Uginox Patina K41 Datenblatt