BLUM: Unterstützung auf Schritt und Tritt

2021-11-08

Blum bietet Services bei Planung, Konfiguration, Bestellung und Montage

Auf dem Weg von der Idee zum fertigen Möbel unterstützt Blum Tischler bei jedem ihrer Prozessschritte. So wird das Planen von Möbeln, das Bestellen der passenden Beschläge, die Verarbeitung und Montage und auch das Vermarkten von Möbeln einfacher und effizienter. Mit passenden E-SERVICES, durchdachten Verarbeitungshilfen und Maschinen und der Beratung durch persönliche Blum-Experten begleitet Blum die gesamte handwerkliche Wertschöpfungskette.



Blum bietet seinen Kunden eine Vielzahl an E-SERVICES zu unterschiedlichen Zwecken. Ganze Korpusse lassen sich mit dem neuen Korpuskonfigurator planen und so standardisierte Planungsdaten erzeugen. Die passenden Blum-Beschläge konfigurieren Verarbeiter mit dem Produktkonfigurator und erstellen anschließend übersichtliche Projekte und Vorlagen für häufig geplante Produkte. Nutzer übertragen Stücklisten direkt an Online-Shops ausgewählter Händler. Sämtliche E-SERVICES stehen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. Um die Blum-Anwendungen nutzen zu können, reicht es, sich ganz einfach unter eservices.blum.com zu registrieren.



EASY ASSEMBLY, das digitale Werkzeug

Mit der kostenlosen Montage-App sind alle Montageinformationen stets griffbereit. Exakte Anschraubpositionen finden und Blum-Beschläge einstellen ist ganz einfach. Hilfreiche Montagefilme demonstrieren die einzelnen Arbeitsschritte. Sämtliche App-Inhalte können nach persönlichen Bedürfnissen zusammengestellt werden – stets mit den aktuellsten Produktinformationen. Mit dem LIVE-SUPPORT erhalten Tischler und Monteure komfortabel persönliche Unterstützung per Telefon, Chat und Video-Chat.



