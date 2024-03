Austrotherm setzt Maßstäbe: Umweltschutz und Recycling im Fokus

2024-03-09

In einer Zeit, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, setzt Austrotherm als führender Hersteller von XPS-Dämmstoffen in Österreich Maßstäbe. Mit dem erneuten Erhalt des begehrten Österreichischen Umweltzeichens für sein gesamtes XPS-Sortiment beweist das Unternehmen erneut sein starkes Engagement für Umweltschutz und Qualität. Doch damit nicht genug, auch das Austrotherm Recycling Service trägt aktiv zum Umwelt- und Klimaschutz bei und bietet Kund:innen eine einfache und kostenfreie Lösung zur Entsorgung von XPS-Baustellenverschnitten.

Österreichisches Umweltzeichen für höchste Umweltstandards



Das Österreichische Umweltzeichen steht für höchste Umweltstandards in Herstellung, Verwendung und Entsorgung. Austrotherm ist seit 2007 der einzige XPS-Dämmstoff-Anbieter in Österreich, der diese Auszeichnung trägt. Die Zertifizierung gilt für vier Jahre und das farbenfrohe Design, gestaltet von Friedensreich Hundertwasser, symbolisiert die Verbundenheit mit der Natur und die Verpflichtung zum Umweltschutz. Austrotherm zeigt ein starkes Umweltengagement durch geringe CO 2 -Emissionen und einen niedrigen Primärenergieverbrauch. Die Einhaltung strenger Arbeitsschutzanforderungen wurde ebenfalls untersucht und bestätigt.

Austrotherms kostenloses und klimaneutrales Recycling Service

Ein Bekenntnis zu Verantwortung und Umweltschutz für kommende Generationen

Etwa ein Dutzend Parameter für die Produktqualität wurden festgelegt, einschließlich herausragender Wärmedämmeigenschaften mit einer Wärmeleitfähigkeit von unter 0,035. Zusätzlich zu diesen Standards besteht eine Verpflichtung, die Platten nach ihrer Nutzung zurückzunehmen und dem Recycling zuzuführen, was einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit darstellt. Dazu dient das Austrotherm Recycling Service.Neben der Produktion hochwertiger XPS-Dämmstoffe setzt Austrotherm auch auf eine nachhaltige Entsorgungslösung. Das Austrotherm Recycling Service ermöglicht es Kund:innen in ganz Österreich, XPS-Baustellenverschnitte kostenlos zurückzugeben oder abholen zu lassen. Diese Initiative trägt nicht nur zum Umwelt- und Klimaschutz bei, sondern spart auch Entsorgungskosten und sorgt für ordentliche Baustellen. Die Rücknahme erfolgt entweder im Austrotherm Werk in Purbach oder durch einen klimaneutralen Abholservice – ganz bequem und kostenlos für Kund:innen. > Hier geht es zum Austrotherm Recycling Service.Die erneute Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen und das Angebot des Austrotherm Recycling Service sind nicht nur Anerkennung für das Unternehmen, sondern auch ein starkes Signal an Kund:innen und Verbraucher:innen. Austrotherm unterstreicht damit sein Bekenntnis zu Verantwortung und Umweltschutz und zeigt, dass hochwertige Produkte auch umweltfreundlich hergestellt und wiederverwendet werden können. Das Österreichische Umweltzeichen ist somit mehr als ein Siegel – es ist ein Bekenntnis für eine nachhaltige Zukunft.In einer Welt, die nachhaltige Lösungen benötigt, setzt Austrotherm mit seinem Umweltengagement und dem XPS Recycling Service einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Durch die Zusammenarbeit mit Kund:innen und Partner:innen können gemeinsam positive Veränderungen für die Umwelt und die Gesellschaft erreicht werden. Austrotherm zeigt damit, dass Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können – für eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen.Mehr Informationen finden Sie unter: www.austrotherm.at