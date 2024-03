2024-03-02

Edelstahl ist der perfekte Werkstoff für die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels – heute und in Zukunft! Unter der Nachhaltigkeitsmarke Aperam infiniteTM treibt der Edelstahlhersteller Aperam die Entwicklung seiner Produktpalette mit reduzierter CO 2 Emission weiter voran.

Kindergarten St. Elisabeth | Gottenheim, Deutschland | Grünenwald + Heyl . Architekten

Schon heute erfüllen die Werkstoffe die Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft und werden in Europa in elektrischen Lichtbogenöfen mit hohen Schrottanteilen und reduzierter COEmission hergestellt. Das Treibhauspotential (GWP) von Uginox Patina und Uginox Top liegt unter der Marke von CO210kg/m² und ist eine Benchmark im Bereich der Bedachungsmetalle. Neutrale Stellen bewerten die Nutungsdauer von Edelstahldächern mit 80 Jahren. Dies sorgt für eine sehr gute Lebenszykluskostenbilanz. Darüber hinaus können Gebäude mit geringer COLast über die Nutzungsdauer CO-neutral betrieben werden, wenn grüne Energie am Gebäude produziert und vorhandene Sonnenenergie genutzt wird. Mit der Entscheidung für ein Dach aus Uginox Edelstahl lassen sich alle Anforderungen unter einen Hut bringen – und auf das Dach!Eine Besonderheit stellt die Uginox Top Oberfläche dar. Dabei handelt es sich um einen matt mustergewalzten Bedachungsedelstahl in der Legierung 1.4301. Durch das spezielle Walzverfahren besitzt die Oberfläche eine diffus lichtstreuende Wirkung, wodurch die sichtbare Reflexion reduziert wird. Gleichzeitig wird ein hoher Anteil der unsichtbaren solaren Strahlung durch die Uginox Top Oberfläche wieder in die Atmosphäre zurück reflektiert. Solare Reflexion (SRI) trägt dazu bei, das Stadtklima zu verbessern und die sommerliche Überhitzung in urbanen Gebieten - den sogenannten Heat-Urban-Island Effekt - zu reduzieren.

