Türenrenovierung – schnell und staubfrei mit DANA

2024-04-16

Der Trend von Renovierungen macht auch vor Türenbranche keinen Halt

Vielseitige Renovierungsoptionen auf DANA.at

Bestehende Stahlzarge

Bestehender Holzpfostenstock

Bestehende Holzzarge

Beispiel für Renovierung auf

bestehende Stahlzarge Beispiel für Renovierung auf

bestehendem Holzpfostenstock Beispiel für Renovierung auf einer

bestehenden Holzzarge

Das Renovieren ist allseits präsent und wird aus wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten als eine echte Alternative zum Neubau betrachtet. Durch gezielte Verbesserungen kann der Gesamtwert der Immobilie gesteigert werden, zudem erhöht es auch die Attraktivität für potenzielle Käufer und Mieter.Eine Tür wird jeden Tag benutzt und soll nicht nur ihre Kernfunktion Öffnen und Schließen erfüllen, sondern auch vielen weiteren Funktionen wie Schallschutz, Einbruchhemmung oder Feuerschutz gerecht werden. Ein kompletter Austausch der Tür kann daher aufwendig und teuer sein und eine Renovierung der Tür bietet eine ressourcenschonende Lösung.DANA verfügt über innovative Lösungen und hat schon sehr früh das Potenzial der Türenrenovierung erkannt und bietet hierbei alles aus einer Hand – egal ob Sie für Ihr Renovierungsprojekt einen eigenen Tischler bevorzugen oder wir Ihnen bei der Suche nach einem DANA Partner in Ihrer Nähe helfen können. Ihr ausgewählter Partner macht sich gerne ein Bild vor Ort und hilft bei der Umsetzung sowie der Wahl der richtigen Lösung für Sie. Nutzen Sie auch unsere einfache Terminvereinbarung in einem DANA Schauraum in Ihrer Nähe: Unsere Berater in den Schauräumen freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen mit umfänglicher Beratung für individuelle Lösungen zur Seite. So werden Sie durch unsere Fachexperten bei der Planung bestmöglich unterstützt. Vereinbaren Sie gleich einen Termin Mit unserem vielfältigen Angebot an verschiedenen Systemen, Modellen und Oberflächen bieten wir optimale Lösungen für bestehende Stahl- & Holzzargen sowie Holzpfostenstöcke für Wohnungseingangs- und Innentüren.Unsere Renovierungsoptionen eignen sich für folgende Ausgangslagen:

Die dargestellten Beispiele zeigen die Lösungen anhand der Holzzarge

Individuelle Lösungen für bestehende Stahlzargen

Vielfältige Lösungen für bestehende Holzpfostenstöcke

Lösungen für bestehende Holzzargen

Neue Vorteile bei neuen Innentüren

Langlebige Türen mit Türenstärke Plus: 42 mm Türblattdicke und 4-seitiger Massivholzrahmen

42 mm Türblattdicke und 4-seitiger Massivholzrahmen Optimierter Schallschutz mit optionaler Absenk- und Überschlagsdichtung

mit optionaler Absenk- und Überschlagsdichtung Großteil der DANA Türen- und Zargensysteme einsetzbar

Ausführung gefälzt und flächenbündig möglich

Alle DANA-Türendesigns möglich

möglich Renovierungssystem auch für Glanzglastüren einsetzbar

einsetzbar Flatfix Drücker mit nahezu flächenbündiger Rosette von 0,8 mm

von 0,8 mm DANAmotion für gedämpftes Öffnen und Schließen bei Holzzargen und Rahmenstöcken

für bei Holzzargen und Rahmenstöcken Stoßgriffe mit smartClose oder DANAmotion Technologie: hält die Tür auch ohne Drücker bzw. Türschloss zu (bei Holzzargen und Rahmenstöcken)

Technologie: hält die Tür auch zu (bei Holzzargen und Rahmenstöcken) Alle vor der Wand laufenden Schiebetürensysteme können eingesetzt werden

Renovierung von Wohnungseingangstüren

Klimaklasse C

Schallschutz bis RW 47 dB – mit zwei 4-seitig umlaufenden Dichtungsebenen

Feuerschutz EI30

Einbruchhemmung bis WK3/RC3

Wärmedämmung bis U-Wert 1,1Wm3K

Minimierung von Schall, Licht und Zugluft mittels Bodenschiene, Bodenstaffel oder Absenkdichtung

Unterschiedliche Designs für Außen- und Innenseite der Türen möglich (Doppelfalztürblatt)

Smarte Lösungen

bereits fertig in das Türblatt integriert

Einheitliches Bild durch anpassen der Innenseite der Wohnungseingangstür an die Innentüren

Viele Vorteile für DANA Partner und Architekten

Erreichen eines neuen Kundensegments

Individuelle Lösungen aus einer Hand – Holz und Stahl, Beschläge inkl. passender Bodenschiene

aus einer Hand – Holz und Stahl, Beschläge inkl. passender Bodenschiene Millimetergenau produziert – wenig Anpassung vor Ort nötig

– wenig Anpassung vor Ort nötig WK3 Plakette für Einbruchhemmung und Feuerschutz bei Abnahme des Gesamtelements über DANA erhältlich

bei Abnahme des Gesamtelements über DANA erhältlich Ausführliche Sicherheitsinfo zur Einbruchhemmung wird von DANA zur Verfügung gestellt

zur Einbruchhemmung wird von DANA zur Verfügung gestellt Externer Schallschutznachweis bei Funktionstüren

bei Funktionstüren Viele verschiedene Oberflächen bei Blendrahmen möglich

bei Blendrahmen möglich Komplettlösung : Tür und Zarge inkl. Beschlagskomponenten großteils vormontiert erhältlich

: Tür und Zarge inkl. Beschlagskomponenten großteils vormontiert erhältlich Vorgefertigte Maßnahmeblätter zur Unterstützung der Maßaufnahme aus der DANA Homepage bzw. dem Mediaportal

zur Unterstützung der Maßaufnahme aus der DANA Homepage bzw. dem Mediaportal Serienmäßig Türenstärke Plus mit 42 mm Türblattstärke und 4-seitigem Massivholzrahmen

mit 42 mm Türblattstärke und 4-seitigem Massivholzrahmen Top Beratung: Das DANA Vertriebsteam steht jederzeit zur Verfügung

Das DANA Vertriebsteam steht jederzeit zur Verfügung DANA Handmusterbox mit anschaulichen Zargenprofilen, Blendrahmen und Rahmenstöcken, für die optimale Unterstützung der Beratung vor Ort

DANA Handmusterbox Renovierung mit anschaulichen Musterbeispielen

Bei der Ausgangssituation einer vorhandenen Stahlzarge, können Kunden zwischen einer angepassten und erneuerten Stahlzarge oder einer Holzzarge wählen – in jeder Ausführung bleibt die bestehende Stahlzarge eingebaut.Näheres können Sie hier nachlesen.Ob sich der Kunde für eine neue Stahlzarge oder eine Lösung mit neuem Holzrahmen oder einer Holzzarge entscheidet – die vielen Furnier- und Lackoberflächen versprechen ein individuelles Design für jeden Geschmack. Auch diese Option ist für Innen- als auch für die Wohnungseingangstüren geeignet. Hier können Sie die verschiedenen Optionen genauer betrachten.Bestehende Holzumfassungszargen sind ebenfalls leicht zu erneuern bzw. zu ersetzen – ohne Durchgangslichteverlust. Hier bietet DANA beim Einsetzen einer neuen Zarge eine große Auswahl an Furnier- und Lackoberflächen an. Geeignet sowohl für Innen- als auch für Wohnungseingangstüren. Detailinformationen können Sie hier entnehmen.Neben einer neuen Optik bringen renovierte oder erneuerte Innentüren viele weitere Vorteile für Ihre Kunden mit sich.Unsere innovativen Montage-, Rahmen- und Zargenlösungen ermöglichen es, Wohnungseingangstüren nachträglich sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen.gehören heutzutage zum Alltag dazu und DANA bietet hier die Möglichkeit die Wohnungseingangstür in Rahmen einer Renovierung mit DANA SMART DOOR aufzuwerten.Die DANA SMART DOOR ist das elektronische Zutrittssystem der Zukunft – entwickelt in Österreich in Kooperation mit Nuki, dem Grazer Smart Lock Hersteller.Der Schlüssel wird durch das Smartphone ersetzt, wodurch sich die Bedienung besonders einfach gestaltet. Dabei sind ein elegantes Design und ein Höchstmaß an Sicherheit weiterhin unsere Basis für ein modernes Schließsystem.Das Nuki System wird durch DANAund fügt sich perfekt in das Türdesign ein. Bauseitig muss nur noch der Strom angeschlossen werden und schon kann die Tür per Bluetooth ver- und entriegelt werden. Für einen Fernzugriff wird die smarte Tür über die Nuki Bridge mit dem hauseigenen WLAN verbunden und zum digitalen Schlüssel – egal wo sich der Bewohner aufhält. Die DANA SMART DOOR lässt sich zusammen mit der kostenlosen Nuki App sofort über das Smartphone steuern und in Smart Home Systeme wie Google Home, Amazon Alexa oder Apple Home einbinden. Smartes Öffnen, kein Schlüssel, einfache digitale Verwaltung und eine perfekte Zutrittskontrolle – DANA hat die Lösung!Die Zukunft liegt im Renovierungsmarkt – immer mehr Kunden besinnen sich darauf, nicht alles komplett neu zu denken und zu planen. Wenn Sie sich für Renovierungslösungen von DANA entscheiden, können Sie von vielen Vorteilen profitieren:Hier können Sie gleich Ihre DANA Handmusterbox anfragen!