OK-PANEELE: Top im Hygienebereich

2024-03-09

Hygienischer Innenausbau für Lebensmittel verarbeitende Betriebe und Gastronomie

Egal ob Fleischer, Bäcker, Küchen oder Getränkeindustrie, alle greifen wenn es um die hygienisch einwandfreie Verkleidung von Wänden und Decken geht, auf die Dienste von OK-Paneele aus St. Pölten zurück.

In den letzten 26 Jahren hat OK-Paneele in vielen Betrieben der Nahrungsmittelbranche enorme Kompetenz bewiesen. Das Unternehmen kann zurecht stolz auf die Geschäftsentwicklung verweisen, dass dank Know-how und maßgeschneiderter, preiswerter Lösungen zum Systemlieferanten, mit mehreren Montageteams in ganz Österreich präsent ist.



Im Firmengebäude von OK-PANEELE lagern durchschnittlich 4.000m² Paneele samt den dazugehörigen Profile, um rasch auf Kundenanforderungen reagieren zu können. Höchste Kompetenz hat sich OK-Paneele in der EU u. IFS- konformen Innenraumsanierung erworben.

Bei den geltenden Hygienevorschriften sind Wand- und Deckenverkleidungen mit Kunststoffpaneelen die optimale Lösung. Rohe Wände müssen jedes Jahr gestrichen werden, Metall zerkratzt und Fliesen, die zwar kratzfest und leicht zu reinigen sind, haben den Nachteil von Fugen, in denen sich Keime und Pilze festsetzen können.

Produkte:

Das Hauptprodukt von OK-PANEELE, die Glasbord® GFK-Paneele, werden fugenfrei direkt mit dem Untergrund verklebt oder als Sandwichpaneel für Vorschal- od. Trennwände montiert.

Dieses einzigartige Paneel mit mikroskopisch porenfreie Surfasel Oberfläche bietet daher Schimmelsporen keine Chance und ist weitgehend säure- u. laugenstabil, rostet nicht, und ist einfach, rasch zu montieren.

Für die Boden- und Deckenanschlüsse stehen verschiedene Systeme wie Sockelanfahrschutzprofile oder Hohlkehlprofile zur Auswahl, die allen Hygieneanforderungen entsprechen.

Sandwich-Paneele mit GFK oder Blechoberfläche für Kühl-, Tiefkühl- oder Klimazellen

Industrietüren, Rammschutzsysteme sowie fachgerechte Montagen.

Weitere Infos bei:

OK-Paneele VertriebsgmbH

Hnilickastrasse 34

3100 St. Pölten

Tel. 02742/88 29 00

Hotline: 0664/3266326 oder im Internet: www.ok-paneele.at.