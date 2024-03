Today for Tomorrow – profine auf der Fensterbau Frontale 2024

2024-03-05

Die profine Group setzt erneut Maßstäbe als der größte Aussteller auf der Fensterbau Frontale, die vom 19. bis 22. März 2024 in Nürnberg stattfindet, und präsentiert sich auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern in Halle 7. Der Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf dem zukunftsweisenden Thema der Nachhaltigkeit.

Aus 100 % recyceltem Kunststoff: Kömmerling ReFrame

Grüne Innovation: Bio-attribuiertes PVC

Innovative Digitalisierung mit profine eSolutions

Lösungen für Recycling-Anforderungen der Märkte

Die ganze Welt der profine entdecken

Profine Austria Logistikzentrum

Über profine Austria:

Die profine Austria GmbH in Wollsdorf, Bezirk Weiz, liefert an viele renommierte österreichische Fensterhersteller Kunststoffprofile. Zusätzlich zu den Profilen, System KBE, KÖMMERLING und TROCAL, werden Aluminiumprofile zur Farbgebung der Außenseite der Fenster und viele Zubehörartikel für Fensterbauer geliefert. KÖMMERLING Platten ergänzen das Programm. Das Logistikzentrum steigert die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Fensterhersteller und Plattenkunden.

Über profine:

Die profine GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und Kunststoff-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz im rheinland-pfälzischen Pirmasens beschäftigt weltweit über 3.400 Mitarbeiter.

Neben dem breiten Programm an Aluminiumschalen, Dekorfolien, proCoverTec wird die Farbvielfalt durch AcrylColor bereichert, einer PMMA-Oberfläche, die Farbbeständigkeit, Wetterfestigkeit und Eleganz mit 100%iger Recyclingfähigkeit vereint. Zusätzlich zu den nachhaltigen Farblösungen gehören zum Messeangebot der profine zahlreiche Schiebe- und Sichtschutzsysteme, Spezialfensterlösungen und das umfassende Sortiment an PVC-Platten.Dr. Peter Mrosik lädt die Gäste aus aller Welt ein, sich von der nachhaltigen Strategie der profine selbst ein Bild zu machen: „In der profine Group verankern wir das Prinzip der Nachhaltigkeit systematisch in unseren Kerngeschäftsprozessen: von den Produkten über die Fertigung und Logistik bis hin zur Markenbildung und unseren umfassenden Services. Das alles wird auf unserem Messestand erlebbar. Wir freuen uns daher besonders, unsere Partner aus dem In- und Ausland sowie viele Interessenten aus der Fensterbranche direkt vor Ort zu treffen wie auch auf viele spannende persönliche Gespräche.“Mit Kömmerling ReFrame präsentiert die profine Group die erste vollständig aus recyceltem Kunststoff gefertigte Fensterprofil-Serie. Diese zukunftsorientierte Produktlinie überzeugt nicht nur durch ihren umweltfreundlichen Materialkreislauf, sondern auch durch das innovative Design und die hohe Widerstandsfähigkeit der proCoverTec-Oberflächentechnologie, einer zusätzlichen Schicht auf den ReFrame Profilen.Die Fenster-Profile aus bio-attribuiertem PVC stellen ein weiteres Highlight der profine Group auf der Messe dar. In diesem nachhaltigen Verfahren ersetzen nachwachsende Rohstoffe, wie Kiefernöl-basiertes Ethylen, vollständig fossile Materialien. Diese wegweisende Entwicklung ermöglicht eine beeindruckende CO2-Reduktion von rund 90 % im Vergleich zu herkömmlichem PVC und setzt neue Umweltstandards in der Branche.Die profine Group setzt auch verstärkt auf Digitalisierung, um noch nachhaltigere Lösungen zu bieten. Hierzu zählt allen voran die neu eingeführte Plattform "Framework". Das ist eine App, die von Beratung über Aufmaß bis zum Angebot reicht, sowie die Webseite „Fensterkauf.com“, die Endkunden schnell zu ihrem individuellen Angebot führt. Das digitale Portfolio wird abgerundet durch Smart-Home-Konzepte, die in Kooperation mit Partnern entstehen, fortschrittliche BIM-Tools, einen neuartigen Energiesparrechner sowie eine leistungsfähige Planungssoftware, die alle darauf ausgerichtet sind, den Markterfolg der Partnerunternehmen nachhaltig zu unterstützen.profine präsentiert auf der Messe das wohl breiteste Spektrum an Recycling-Optionen und unterstreicht damit seine nachhaltige Produktpolitik. Neben dem „100%-Prozenter“ Kömmerling ReFrame zeigt man außerdem Profile mit einem mindestens 55%igen Recyclinganteil, die den aktuellen Anforderungen verschiedener deutscher Kommunen entsprechen. Auch Produkte für internationale Recycling-Standards bietet profine. Bestes Beispiel: Frankreich, wo bis 2025 ein 25%iger Einsatz von Recyclingmaterial vorgeschrieben wird. Zum Messeprogramm zählen auch innovative Materialien wie MultiCore-Verstärkungen, die den Stahl ersetzen.Mit PremiPlan Plus erleben die Fachbesucher ein innovatives Null-Schwellensystem, das vorbildliche Barrierefreiheit gewährleistet. Im Aluminiumsegment setzt profine Trends mit Systemen wie Kömmerling WarmCore und Kömmerling Unity, dem ersten Hybrid-System mit einer festen Verbindung aus Kunststoff und Aluminium, sowie weiteren neuen Aluminiumsystemen, die spezifische Anforderungen verschiedener Märkte bedienen.Die profine Group demonstriert auf der Messe mit ihren Fensterlösungen, wie Wärmedämmung und CO2-Einsparung Hand in Hand gehen: mit Systemplattformen von 70 bis 88 Millimetern Bautiefe und internationalen Varianten zählt man zu den Marktführern.Viele österreichische Fensterhersteller beziehen Aluminiumschalen und weiteres Zubehör aus dem 2023 eröffneten Logistikzentrum in der Nähe von Gleisdorf in der Steiermark. Jahrzehnte lange Erfahrung ist die Basis dafür. Die Partner der Profil-Systemmarken KBE, Kömmerling und TROCAL setzen auf die Innovationskraft der profine.