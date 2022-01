2022-01-22

Das Zutrittskontrollsystem hilock 5000 ZK geht mit der Ausbaustufe 2.0 den nächsten Schritt und hat sich zu einem umfangreichen sowie flexiblen System weiterentwickelt, mit dem Sie und der Fachbetrieb individuell auf die Anforderungen und Wünsche der Kunden reagieren können.

Unter dem Dach des Gesamtsystems hilock 5000 ZK sind dank der Berechtigungsverwaltung „Credential Data Management (CDM)“ verschiedene Arten von Zutrittskontrollen realisierbar:

Online-System CDM – Zentral verdrahtete Online-Zutrittskontrolle

Offline-System CDM – Mechatronische Schließelemente mit RFID-Schreib-Lesern

Online-Funk-System CDM – Mechatronische Schließelemente im Funkbetrieb

Smartphone Access CDM – Öffnung von Türen durch Smartphones mittels BLE (Bluetooth-Low-Energy)



Komponenten des modernen Zutrittkontrollsystems hilock 5000 ZK.

Modernste Zutrittslösungen plan- und umsetzbar

Verbinden Sie das System auch mit unserer Einbruchmeldetechnik



Aufbau der Verwaltungssoftware compasZ 5500 und Zutrittstechnologien mittels der

Berechtigungsverwaltung CDM (Credential Data Management).

Neben den verschiedenen, natürlich auch gemeinsam einsetzbaren, CDM-Systemen bietet TELENOT über das dazugehörige Lizenzmodell die Möglichkeit, je nach Größe skalierbar, kleine bis große Projekte zu realisieren. Lizenzen zur individuellen Anpassung sind einfach und schnell 24/7 im Webshop durch den Fachbetrieb abrufbar. Das System versetzt Sie und den ausführenden Fachbetrieb damit in die Lage, komplexe Zutrittsanforderungen in Gebäuden jeglicher Art optimal konfigurieren und steuern zu können, um damit bestmögliche Geschäftsabläufe sowie Besucherströme zu verwirklichen.Als Hauptkomponenten ermöglichen die Verwaltungssoftware compasZ 5500 und das Auswerte- und Steuergerät hilock 5500 mit integrierter Ethernet-Schnittstelle, Projekte auch standortübergreifend aufzubauen. Des Weiteren ist mit der endkundenorientieren Verwaltungssoftware die Parametrierung aller Komponenten und Verwaltung aller Zutrittsrechte durchführbar. Der Kunde, der Fachbetrieb und Sie bleiben vollkommen flexibel in Ihrer Benutzerorganisation – es muss keine zusätzliche Software auf Rechnern/Clients installiert werden, da es sich bei compasZ 5500 um eine web- und serverbasierende Verwaltungssoftware handelt. Einmal installiert kann sie über die berechtigten Netzwerkteilnehmer aufgerufen werden.In der Basislizenz stehen bereits Funktionszeitmodelle, Feiertags- und Ferienkalender sowie viele weitere Funktionen zur Verfügung. Das weitgefächerte Zubehör- und Peripherieprogramm mit (Schreib-)Lesern, mechatronischen Schließelementen, hochskalierbaren Lizenzerweiterungen und vielem mehr, runden das System ab. Durch die zentrale Verwaltung der Berechtigungen erreichen Sie höchsten Bedienkomfort und Akzeptanz durch den Benutzer.Synergien ergeben sich in der Bedienung durch einen RFID-Leser für Zutrittskontrolle und als Schalteinrichtung für Einbruchmeldetechnik. Eben alles aus einer Hand und unter einem Dach – Made by TELENOT.Weiterführenden Informationen finden Sie hier: Zur Broschüre hilock 5000 ZK

Für weitere Auskünfte und Anfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung – kontaktieren Sie uns!

