2024-03-29

TELE Performance Sensor eCap – präzise, zuverlässig und schnell

Optimierung der E-Lade-Infrastruktur

Der TELE eCap unterstützt Sie bei Ihrem zentralen Ziel, Energie sinnvoll zu nutzen und betriebliche Ausgaben zu reduzieren.Durch die präzise Messung analoger elektrischer Werte, die mittels eCap aus Ihren Maschinen ausgelesen werden, erhalten Sie auf einfache Weise eine zuverlässige Datenbasis, die mit einem Modbus-Master digital verarbeitet, für Analysen aufbereitet und visualisiert werden kann. Anhand der digitalen Daten können Sie ihr eigenes Energie-Monitoring-System aufbauen und wichtige Informationen, wie die Erkennung von Einsparungspotenzialen, ableiten. Somit können Sie mit den gewonnenen Daten nicht nur Ihre Anlagen vor Ausfällen schützen, sondern auch deren Effizienz und Performance optimieren. Der eCap ist universell einsetzbar und eignet sich zur Nachrüstung veralteter Anlagen: durch die nachträgliche Ausstattung bestehender Maschinen mit moderner digitaler Sensorik und Kommunikationstechnik, können die Maschinen technisch wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden.Steigende Zahlen von E-Fahrzeugen bringen die bestehende Versorgungs- Infrastruktur an ihre Grenzen. Gleichzeitig wollen Konsument:innen möglichst günstig Strom tanken und wünschen sich einen variablen Stromtarif. Eine Möglichkeit für eine optimierte Stromladestation für E-Fahrzeuge wäre zum Beispiel ein Parkplatz mit PV-Überdachung. Die Ladestation wird dabei von den Photovoltaikzellen der Überdachung versorgt. Ein Speicher nimmt überschüssige Energie auf und stellt sie für späteres Laden zur Verfügung. Die Ladestationen werden anhand der mit dem eCap gemessenen Werte so gesteuert, dass die angeschlossenen Autos optimal mit Solarstrom versorgt werden, ohne zusätzlich auf das öffentliche Stromnetz zugreifen zu müssen.