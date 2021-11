Tageslichtsysteme von LAMILUX für Licht, Luft, Sicherheit und Design!

2021-11-17

LAMILUX ist ein in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen und in Europa einer der führenden Hersteller von Tageslichtsystemen. Der Fokus liegt auf dem Bau von Lichtkuppeln, Flachdach Fenstern, Lichtbändern und Glasdächern. Unser Produktsortiment sorgt für natürliche Belichtung und Belüftung in Gebäuden und bringt mit integrierten Rauch- und Wärmeabzugsgeräten Sicherheit im Brandfall.Eine Lichtkuppel ist das ideale Oberlicht auf Flachdächern. Sie bringt Tageslicht und Frischluft ins Gebäude und sorgt mit integriertem Rauch- und Wärmeabzug für zusätzliche Sicherheit. Denn im Brandfall wird Rauch und Wärme effizient abgeführt und so Fluchtwege von giftigen Rauchgasen freigehalten. Dank eines patentierten mehrstufigen Dichtungssystem ist die LAMILUX Lichtkuppel außerdem ein wahres Energiewunder und punktet mit testierter Wasserdichtheit unter Starkregen und Sturm. Auch für großzügigen Lichteinfall in Industriehallen bieten wir mit unseren thermisch getrennten LAMILUX Lichtbändern eine optimale Lösung. Auch sie dienen zusätzlich als Be- und Entlüftungsanlage sowie als Rauch- und Wärmeabzug.Egal, ob rund, quadratisch oder als Pyramide – Flachdach Fenster sind ein echtes Highlight auf dem Dach. Die Oberlichter gibt es in verschiedenen Formen und Ausführungen. Es wird unterschieden zwischen Kunststoff- oder Aluminiumrahmen. Die Verglasung mit Echtglas bietet hohen Schallschutz und maximalen Lichteinfall ins Gebäude. Durch die komplette Vormontage unserer Flachdach Fenster ersparen sich Verarbeiter Zeit bei der Montage auf dem Dach und können so für ein schnelles Abdichten der Dachöffnung sorgen.Eine neue Dimension des Dachzugangs wird durch LAMILUX Flachdach Ausstiege ermöglicht. Denn so komfortabel war der Zugang zum Dach noch nie. Ein besonderer Pluspunkt: Die LAMILUX Flachdach Ausstiege werden komplett vormontiert auf die Baustelle geliefert, mittels eines bauseits gestellten Krans in einem Stück auf das Dach gehoben und können dann unkompliziert und schnell abgedichtet werden. Wahre Hin- und Durchgucker! LAMILUX Glasarchitektur macht jedes Gebäude zu einem lichtdurchfluteten Highlight. Egal ob Einkaufszentren, Hotels, Museen, Wellness-Oasen, oder Eigenheime. Fire Resistance oder Passivhausstandard gefragt? Kein Problem für LAMILUX! Und generell gilt auch hier: LAMILUX Produkte werden individuell geplant und an jedes Gebäude angepasst. So verringert sich der Aufwand vor Ort - ein immens wichtiger Vorteil in unserer effizienzgetriebenen Zeit.Persönlicher Service zeichnet LAMILUX aus: Österreichweit erhalten Sie eine freundliche, kompetente und vor allem schnelle Beratung direkt vor Ort. Die LAMILUX Profis kommen direkt zu Ihnen auf die Baustelle, um Sie in allen Belangen zu unterstützen. So löst LAMILUX gemeinsam mit dem Kunden jede Herausforderung auf dem Dach. Für mehr Licht. Mehr Luft. Mehr Lebensqualität in Ihrem Gebäude – Vertrauen Sie auf LAMILUX.Hier finden Sie mehr Informationen zu unseren Tageslichtsystemen! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bilder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!