Innovation trifft Ökologie: Steinbacher dämmt Leuchtturmprojekt

2024-03-14

Ein architektonisches Hightech-Meisterwerk hat im Mühlviertel seine Pforten geöffnet: der einzigartige Loxone Campus des Pioniers für intelligente Gebäudeautomation. Zum effizienten Energiekonzept tragen unter anderem die Hochleistungsdämmstoffe von Steinbacher bei.

Perfekt gedämmt am Dach

In knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit schuf Loxone auf einer Fläche von ca. elf Fußballfeldern seinen visionären Gebäude-Komplex – bestehend aus Seminarbereich, Auditorium, Hotel, Restaurant, Lagerlogistik und Büros. Rund 70 Mio. Euro wurden in zukunftsweisende Technologien und höchste ökologische Standards investiert. Allein 78 Prozent der Gesamtfläche sind Grünflächen in Form von begrünten Dächern, Parks und Höfen. Dank der ca. 4.000 mgroßen Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 600 kWp steht das ganze Jahr eigener Ökostrom zur Verfügung, der auch zum Speisen der 40 E-Ladestationen verwendet wird. Und die intelligente Gebäuderegelung spart 40 % an Energie gegenüber konventionellen Bauten ein. Dieses in jeder Hinsicht beispielhafte Gebäude stellte an alle Projekt-Beteiligten die höchsten Anforderungen.Einen wichtigen Part im nachhaltigen Energiekonzept nimmt die professionelle Dämmung ein. Für die optimale Gefälledämmung im Dach lieferte Tirols führender Dämmstoffspezialist Steinbacher ca. 1.520 msteinopor-EPS-W-25-Dämmplatten, die mit hoher Druckfestigkeit und Langlebigkeit punkten. „Die besondere technische Herausforderung bei diesem Projekt bestand in der komplizierten Gefälleplanung. Für die exakte Berechnung der teils sehr großen Dachflächen waren umfassendes Know-how und unsere langjährige Erfahrung gefragt“, betont Steinbacher-Geschäftsführer Mag. Roland Hebbel. Gerade in der individuellen Beratung und Planung liegt die große Stärke von Steinbacher, sodass sich das Tiroler Familienunternehmen als zuverlässiger Projektpartner für den Loxone Campus erwies.Mehr Informationen zu den Produkten von Steinbacher finden Sie HIER