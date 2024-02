Stark gegen Hochwasser: STURM Sicherheitstüren

2024-02-22

Individuell, multifunktional, sicher und mittlerweile auf der ganzen Welt zuhause. Die funktionalen Hochwasserschutz-Türen von STURM werden nach Maß gefertigt und schützen nachweislich vor drückendem und stehendem Wasser.

Einladend zum Leben, abweisend zu Wasser

Stark gegen Hochwasser und andere Gefahren



Qualität seit 100 Jahren



100 Jahre ist es bereits her, seitdem das Unternehmen STURM zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Zwar noch nicht in seiner heutigen Form, aber dennoch nicht weniger innovativ. Denn schon während der Gründung des Unternehmens als kleine Zimmerei im Jahre 1924 wurde der Grundstein gelegt, auf dem das mittlerweile innovativste Unternehmen im Salzburger Land in Österreich aufbaut. Heute steht STURM für Funktionstüren mit System, Qualität, Expertise und vor allem für zufriedene Kunden auf der ganzen Welt.





Hochwasserereignisse werden in Zukunft weiter zunehmen. Waren früher nur Häuser und Ortschaften im näheren Umkreis von Flüssen und Seen betroffen, sind heute auch Gebiete gefährdet, die außerhalb dieser Bereiche liegen. Die zunehmende Versiegelung von natürlichen Oberflächen hat zur Folge, dass die Böden größere Mengen Wasser nicht mehr aufnehmen können und deshalb Hochwasser entsteht. Umso wichtiger ist es bereits beim Bau neuer Gebäude und Wohnhäuser auf einen optimalen Schutz gegen Unwetterereignisse zu setzen. Nicht zuletzt, um die Lebensqualität und den Sicherheitsanspruch der Bewohner sicherzustellen.Für jede Situation die passende Türe – das zeichnet STURM Hochwasserschutz-Türen aus. Denn sie eignen sich perfekt für Neubau sowie Renovierungen und können individuell mit weiteren Funktionen ausgestattet werden. Feuer-, Rauch- und Schallschutz sowie Beschuss-, und Einbruchhemmung sorgen für ein sicheres Umfeld und ein angenehmes Lebensgefühl. Zusätzlich gibt es sie in zwei Varianten: nach innen und nach außen öffnend. Das Besondere: Die Türen sind in einer Sonderausführung erhältlich, die einem Wasserstand von 1.8 Meter standhalten. Zahlreiche Tests haben gezeigt, dass der Hochwasserschutz sogar 94 % über dem geforderten Prüfwert liegt.Mehr Informationen finden Sie unter www.funktionstueren.eu