2024-03-29

So pflastern PROFIs

PROFI Trassdrainmörtel

PROFI Trassklebemörtel

PROFI Trassfugenmörtel 2 mm

frostsicheres Unterbauplanum

verdichtetes, wasserdurchlässiges Verlegebett im Gefälle

Vermeidung von Stauschichten

je nach Art der Belastung ist die Aufbauhöhe und deren ausreichende Verdichtung zu planen

Fußgängerbereich: mind. 3 Tage

PKW-Verkehr: mind. 7 Tage

Starke Belastung: mind. 21 Tage

Jede Pflasterung im Einfahrtsbereich ist sowohl den Witterungsverhältnissen als auch mechanischer Belastung ausgesetzt. Beim Pflastern empfiehlt sich die Verlegung der Platten in gebundener Bauweise mit PROFI Fertigmörtelprodukten, um Frost, Spurrillen, bewachsenen Fugen oder Ausblühungen entgegenzuwirken:Dabei ist schon die Untergrundvorbereitung entscheidend für ein funktionierendes System.Auf Folgendes ist besonders zu achten:Nicht wasserdurchlässige Verlegeaufbauten müssen so ausgeführt sein, dass eine sichere und dauerhafte Wasserableitung erfolgt.Zur Erzielung einer kraftschlüssigen Haftung bei Pflaster- und Plattenverlegung ist auf der Plattenunterseite PROFI Trassklebemörtel vollflächig aufzubringen. Um eine optimale Haftung zu erreichen, erfolgt die Verklebung auf dem noch feuchten PROFI Trassdrainmörtel. Das frische Produkt ist vor zu schnellem Austrocknen zu schützen (z.B. Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung). Auf ungebundenen Tragschichten, wie Grädermaterial und Bettungsstärken von mehr als 10 cm, ist eine ausreichende Verdichtung des PROFI Trassdrainmörtels mittels Rüttelplatte oder -walze erforderlich.Schon vor dem Einbringen von PROFI Trassfugenmörtel ist das Pflaster vorzunässen. Die Verfugung erfolgt mittels Kelle oder in Schlämmtechnik, wobei zur optimalen Verteilung des Materials ein Gummischieber verwendet werden sollte. Nach dem Ansteifen des Fugenmörtels wird die Plattenoberfläche gereinigt.Folgende Standzeiten sind vor Freigabe der verfugten Pflasterflächen einzuhalten:Weitere Informationen zu diesen Produkten: