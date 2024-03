2024-03-19

Ergebnisunterschiede bei Trittschallmessungen nach ISO 10140-3

Bewertetes Trittschallverbesserungsmaß ∆L w

(Quelle: Schallschutznachweis für Trittschalldämmung auf Basis der DIN EN 12354-2, Untersuchung im Auftrag des

Deutschen Institutes für Bautechnik, FH Stuttgart – Hochschule für Technik, 2005, S 28 ff)

Beispiel: Trittschalldämmung im Supermarkt und Bodenaufbau mit REGUPOL sound



Sind Messergebnisse der Trittschallminderung vergleichbar?

Labore arbeiten entweder mit Fertigteilplatten oder gelegten Estrichen.

Problematik bei Prüfmethoden – Unterschiede bei verschiedenen Estrichsystemen

Messmethoden zwischen Fertigteilplatten und gelegten Estrichen existieren

signifikanten Unterschieden in den Messergebnissen führen

bis zu 4 dB höhere Werte

Produkt

∆Lw Fertigteilplatte

∆Lw Gelegter Estrich

Produkt 1:

Polyurethanschaum, 17 mm

36 dB

34 dB

Produkt 2:

Polyurethanverbund, 17 mm

34 dB

31 dB

Produkt 3:

Polyurethanschaum, 16 mm

35 dB

31 dB



Links: Fertigteilplatte

Rechts:gelegter Estrich

Prüfungen mit gelegtem Estrich

Produkt

∆Lw Fertigteilplatte

∆Lw gemäß Zulassung

(gelegter Estrich)

Maximale dynamische Steifigkeit

REGUPOL sound 12

34 dB

31 dB

6 MN/m³

REGUPOL sound 17

30 dB

26 dB

19 MN/m³

REGUPOL sound 47

27 dB

22 dB

30 MN/m³



REGUPOL sound 12

REGUPOL sound 12 ist mit einer dynamischen Steifigkeit von ≤ 6 MN/m³ die effizienteste Variante der Sound Range und liefert in einer geringen Aufbauhöhe von 17 mm ein Trittschallverbesserungsmaß von ∆Lw 31 dB. REGUPOL sound 17

REGUPOL sound 17 ist mit einer dynamischen Steifigkeit von ≤ 19 MN/m³ die effektivste Variante auf Gummi-Faser Basis und liefert in einer geringen Aufbauhöhe von 17 mm ein Trittschallverbesserungsmaß von ∆Lw 26 dB. REGUPOL sound 47

REGUPOL sound 47 ist mit einer dynamischen Steifigkeit von ≤ 30 MN/m³ die dünnste Standard-Variante auf Gummi-Faser Basis und liefert in einer sehr geringen Aufbauhöhe von

8 mm ein Trittschallverbesserungsmaß von

∆Lw 22 dB.

In der Welt der Bauakustik sind normgerechte Labormessungen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Bauprodukten von entscheidender Bedeutung. Prüfungen nach der Norm ISO 10140-3 in Verbindung mit der Auswertung nach EN ISO 717-2 ermöglichen die Bewertung von Trittschalldämmungen durch deren Verbesserungsmaß ∆Lw.Laut einem Forschungsbericht der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule für Technik sind für das Trittschallverbesserungsmaß ∆Lw folgende Faktoren zu beachten:„Um die Anforderung an den Trittschallschutz im Mehrgeschosswohnungsbau einzuhalten, wird auf die tragende Konstruktion (Decke) ein Estrich auf Dämmschicht (genannt schwimmender Estrich) verlegt. Dabei ist die Dämmplatte die körperschallisolierende elastische Schicht, die Estrichplatte die Masse.Die Trittschallverbesserung eines schwimmenden Estrichs wird charakterisiert durch das Trittschallverbesserungsmaß ∆L und wird bestimmt durch die dynamische Steifigkeit des Trittschalldämmstoffes s' und der flächenbezogene Masse m` der Estrichplatte. Je geringer die dynamische Steifigkeit eines Dämmstoffes und je schwerer die Estrichplatte desto höher ist das Dämmvermögen.Das Dämmvermögen eines Estrichs ist aber auch stark abhängig von der Qualität der handwerklichen Ausführung. Mangelhafte Bauausführung führt zu Schallbrücken zwischen Estrich und Rohdecke und Randschallbrücken zwischen Estrich und Wand. Schon eine kleine Schallbrücke kann eine Verminderung der Trittschallverbesserung von 5 bis 8 dB zur Folge haben.“Im Rahmen von schalltechnischen Prüfungen wurde festgestellt, dass unterschiedliche Labore unterschiedliche Verbesserungswerte ermitteln. Diese Unterschiede können auf das verwendete Estrichsystem zurückgeführt werden, denn dieDiese Erkenntnis ist nicht nur für Bauphysiker von Interesse, sondern ebenso für Bauherren, Architekten und weitere am Auswahlprozess der Dämmstoffe beteiligte Personen.Die Problematik ist, dass beide Prüfmethoden normativ zulässig sind und somit in die Leistungserklärung einer ETA aufgenommen werden dürfen. Dies kann zu Fehleinschätzungen der tatsächlichen Leistungsfähigkeit eines Produktes führen. Alle im Folgenden aufgeführten Untersuchungen wurden durch akkreditierte Labore durchgeführt.Die ISO 10140, eine international genutzte Norm für akustische Prüfungen im Bauwesen, dient als Leitfaden für die Messung der Schallübertragung in verschiedenen Konstruktionen. Teil 3 der Norm befasst sich mit Trittschallmessungen von Deckenkonstruktionen im Prüfstand.Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, dass normativ zulässige, welche aber zu. So wurden drei Trittschalldämmprodukte in einem Labor mit Fertigteilplatte gemessen, wobei umerzielt wurden als bei einer vergleichbaren Messung mit gelegtem Estrich. Bei beiden Laboren wurden exakt dieselben Trittschalldämmplatten verwendet, um Varianzen innerhalb eines Produktes auszuschließen.In untenstehender Tabelle sind die Ergebnisse dargestellt.Mit zunehmender dynamischer Steifigkeit scheint sich der Effekt noch zu verstärken. Die nachstehende Tabelle zeigt die in einem Labor bei Verwendung einer Fertigteilplatte gemessenen Werte im Vergleich zu jenen, die gemäß bauaufsichtlicher Zulassung zugesichert werden. Letztere basieren aufUntersucht wurden hier drei Produkte aus der. Die dynamischen Steifigkeiten der Produkte sind ebenfalls in der Tabelle ersichtlich.Die Differenzen in den Messungen nach ISO 10140-3 werfen eine wichtige Frage auf: Wie kann sichergestellt werden, dass die Vergleichbarkeit von Trittschalldämmungen gewährleistet ist?sind entscheidend für die Qualität von Bauprojekten und sollten Grundlage der Materialauswahl sein.Unser Vorschlag an Bauphysiker, Architekten und alle Bauschaffende ist,Um die Diskrepanz weiter zu ergründen, werden wir diese Erkenntnisse weiter vertiefen. Dazu tauschen wir uns gerne mit Fachleuten aus. Bei Interesse an den Messdaten stehen wir jederzeit zur Verfügung ( akustik@regupol.de ).Nicht nur ein erstklassiges Schallschutz- und Akustikmaterial, sondern auch die professionelle Montage spielt eine große Rolle, um ein optimales Resultat zu erzielen. Für die Trittschalldämmung bietet FRANNER-Lärmschutz seit über 35 Jahren allen Architekten, Planern und Bauherren eine professionelle Beratung und technisch ausgereifte Produkte an.Weitere Details zu Lärmschutzprodukten und den vielfältigen Anwendungsbereichen finden Sie unter: www.franner-laermschutz.at oder direkt per Mail an info@franner.at.