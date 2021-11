2021-11-09

Sicherheit am Dach trotz Wetter-Extreme schaffen

Nach aktuellen Berechnungen werden im Jahr 2050 ca. 70% der Weltbevölkerung in den Städten leben. Gepaart mit den Auswirkungen des Klimawandels wird dies zu urbanen Hitzeinseln führen, aus welchen sich wiederum Extrem¬ Wetterlagen mit Starkregen, orkanartigen Windverhältnissen und ungewöhnlich hohen Temperaturen auch im mittel und nordeuropäischen Raum entwickeln.

Wie können wir den Folgen dieser Extreme hinsichtlich der Sicherheit am Dach wirkungsvoll begegnen? Die praxiserfahrenen Referenten aus den verschiedenen Gewerken gehen auf die möglichen Gefahren ein und zeigen in ihren Vorträgen entsprechende Lösungen auf.

Wir laden Sie deshalb ein, im Rahmen unserer Online-Seminarreihe Lösungsansätze zu finden, mit denen Sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Melden Sie sich also zum Online-Seminar am 30.11.2021 und 02.12.2021 unter folgenden Links an:



Di, 30. November .2021 von 9.00 – 11.30 Uhr:

Bitumen-Dachabdichtung

Referent: Ing. Raimund Ertl | Bitbau

Befestigung Dachabdichtung – Lagesicherung von Flachdachabdichtungen

Referent: Dipl. - Ing. Rüdiger Niewind | SFS intec GmbH

Sichere Dachabdichtungen durch und für Generationen

Referent: Harald Zeller | Sika Österreich GmbH

Anmeldelink:

https://attendee.gotowebinar.com/register/5719719279695747599



Do, 02. Dezember 2021 von 9.00 – 11.30 Uhr:

Multifunktional Dachnutzung mit Dachbegrünung

Referent: Roman Fritthum | Optigrün international AG

Nachhaltige Flachdachkonstruktionen

Referent: Ing. Markus Schwarzmeier | Austrotherm GmbH



Tageslicht von der Planung bis zur Ausführung

Referent: Sven Salzmann | Essertec

Anmeldelink:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6638631724563110671

Die Teilnahme an der Webinarreihe ist für Sie kostenlos!