2021-11-12



Eine Wohnungstür mit einbruchhemmender Funktion gibt den Bewohnern das gute Gefühl von Sicherheit

und hält ungebetene Gäste fern.

Sicherheit ist eine der Grundlagen für behagliches Wohnen. Besonders wenn die Tage kürzer werden und die Polizei vor Dämmerungseinbrüchen warnt, rückt das Thema Einbruchschutz in den Fokus. Dabei sind häufig Wohnungen und Wohnhäuser mit guter Verkehrsanbindung betroffen, die den Tätern eine rasche Flucht ermöglichen. Die beste Vorbeugung ist ein ausreichender Schutz – beginnend bei der Eingangstür, die das Hauptangriffsziel bei Einbrüchen in Mehrparteienhäuser ist.

TrIIIple - Wohnprojekt, der die Funktion und Design vereint

Die DANA Türenlösungen kombinieren Sicherheit, Qualität und Design. Wie diese Kombination ganzheitlich umgesetzt werden kann, zeigt das Wohnprojekt TrIIIple – ein Hochhaus-Ensemble mit drei Türmen im 3. Wiener Bezirk, welches den zukünftigen Bewohnern Wohnen in einer neuen Dimension verspricht. Einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit leistet die richtige Tür.

Für die Wohnungseingangstüren des Projekts TrIIIple verbanden die Planer Entwicklungen von zwei österreichischen Tür-Experten: DANA und DOMOFERM, zwei starke Marken des JELD-WEN Konzerns.

Direkt am Donaukanal wurden über 1.000 DANA Wohnungseingangstüren mit speziellen Funktionen verbaut. Dabei wurden über 500 Türen für Einbruchschutz und Sicherheit ausgestattet: Bei den Sicherheitstüren fiel die Wahl auf das Modell DOMINANT 3 mit Einbruchhemmung der Widerstandsklasse 2. Komplementiert werden die Türenlösungen durch DOMOFERM Zarge Profil 79_D. Neben Sicherheit wurde großes Augenmerk auf das Design gelegt, welches sich in speziell gewählten Oberflächen und Farben widerspiegelt: Durch das satte Weinrot der Tür-Außenseiten wird das Fassaden-Design aufgegriffen. Die Innenseiten der Wohnungseingangstüren wurden hingegen in Weiß gehalten.

Die Türen von DANA vervollständigen das Gebäude-Design: Durch das satte Weinrot der Tür-Außenseiten wird das

Fassaden-Design des Wohnprojekts TrIIIple Tower aufgegriffen

DOMINANT 3 – Sicherheitstür, die den höchsten Ansprüchen gerecht wird

Die Wohnungseingangstüre Modell Dominant 3 ist eine zertifizierte Sicherheits-Brandschutztüre der Widerstandsklasse WK2. Für erhöhten Sicherheitskomfort sorgen Mehrfachverrieglung, Bandsicherung und ein automatischer Türschließer für den Brandfall. Der Doppelfalz der Dominant 3 bietet eine zweite Dichtungsebene, die höheren Schall- und Einbruchschutz gewährleistet. Wie alle DANA Wohnungseingangstüren entspricht die Dominant 3 der Klimaklasse c – sie eignet sich also auch für Eingänge innerhalb eines Gebäudes mit erhöhter Klimabelastung und schwankender Luftfeuchtigkeit. Das Tür-Modell Dominant 3 wurde von den Experten des DANA Türenwerks in Oberösterreich entwickelt und wird dort auch produziert.



DOMINANT 3 ist mit einem automatischen Türschließer ausgestattet, somit ist im Brandfall

die Selbstschließung der Tür garantiert.

DOMINANT 3 - Technische Infos:

Türblattdicke 64mm

Doppelfalz

optional in flächenbündiger Ausführung

Einbruchhemmung WK2 (optional WK3)

Schallschutz 42 dB (optional 46 dB)

Feuerschutz EI230 | E 30 C; Brandschutz auch als S200 Rauchschutzabschlusstür

Klimaklasse c3



Einbruchschutz mit System und Prüfplakette

Das DANA Sicherheitskonzept bei Wohnungseingangstüren beruht auf einem Gesamtsystem aus Türblatt, Band, Bandaufnahme, Schloss, Schließblech, Sichtbeschlag, Zylinder und Zarge sowie der fachgerechten Montage. Alle DANA Wohnungseingangstüren werden von einer staatlich akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle auf ihre einbruchhemmenden Eigenschaften geprüft und zertifiziert. Die EH-Plakette in Verbindung mit der Bestätigung der Normkonformität ist die offizielle Bestätigung dieser und Voraussetzung für mögliche Förderungen oder Versicherungs-Rabatte.

Mehr Informationen zu den Produkten von DANA finden Sie HIER