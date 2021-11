SensoWash® Starck f: Ikonisches Design – maximaler Komfort

2021-11-08

Die neue Dusch-WC-Generation von Duravit und Philippe Starck ist in zwei Ausführungen erhältlich: SensoWash ® Starck f Plus und SensoWash® Starck f Lite. Komfortabel bedienbar über eine Fernbedienung, frei konfigurierbar per App, im puristischen Design und mit maximalem Dusch-WC-Komfort. Alle Komponenten wurden technologisch weiterentwickelt und neu angeordnet, so dass jetzt die gesamte Technik im Keramik-Körper Platz findet. Der flache Sitz mit nur 40 mm Höhe und die dahinter liegende, weiße Abdeckung bilden eine flächenbündige Einheit: modernes Design und komfortstiftende Technologie in perfekter Harmonie.



Die innovative Fernbedienung im flachen, eleganten Design liegt sehr angenehm in der Hand, alle Funktionen werden intuitiv gesteuert. Technische Finessen vom Näherungssensor für automatische Deckelöffnung über die Benutzerkennung im Sitz bis hin zu verschiedensten Einstellmöglichkeiten bei der Sitzheizung, beim Duschstrahl und beim regulierbaren Warmluftföhn garantieren Komfort.

Flach, elegant und angenehm in der Hand liegend, bietet die Fernbedienung der Ausführung SensoWash® Starck f Plus

optischen, haptischen und funktionalen Komfort.

Das Dusch-WC lässt sich auch per SensoWash® App individuell konfigurieren und steuern.

Mit der zugehörigen SensoWash®-App wird das Dusch-WC individuell konfiguriert oder optional wie mit einer Fernbedienung gesteuert.

Wird das auf SensoWash® Starck f perfekt abgestimmte Vorwandelement von Duravit mit der elektronischen Betätigungsplatte A2 kombiniert, können zusätzlich die Spülfunktion und die Geruchsabsaugung per Fernbedienung oder App gesteuert werden.



Dank neuer Rimless®-Technologie und einer optimierten Becken- und Siphongeometrie bietet SensoWash® Starck f eine noch bessere Wasserführung für perfekte Spülergebnisse. HygieneGlaze® 2.0, das zu 99,999% Bakterien in relativ kurzer Zeit abtötet, garantiert einen optimalen Hygienestandard.



Der flache, beheizbare Sitz ist aus einem besonders robusten Werkstoff gefertigt und besitzt wie der Deckel eine kratzresistente, porenfreie und somit sehr hygienische Oberfläche.



Das Design des neuen Dusch-WCs begeistert mit purer Ästhetik sowie zeitloser Modernität und passt damit hervorragend zu allen Duravit-Designserien. Entwickelt und gefertigt von Duravit und entworfen von Philippe Starck überzeugt das neue SensoWash® Dusch-WC mit attraktiver Preisstellung, einfacher Montage und integrierter, vollautomatischer Entkalkungsfunktion.

