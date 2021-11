2021-11-08

Schallschutz in Industrie, Büro, Hallen und als Raumobjekt

Lärmschutz ist eine der großen Herausforderungen in der modernen Arbeitswelt, sowohl in Produktionsbetrieben als auch in Büros!

Schallschutz - dieses Thema ist in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus geraten. Allclick befasst sich bereits seit vielen Jahren mit dieser Thematik und bietet erprobte und innovative Lösungen im Bereich Schallschutz an.

Industrieller Raumschallschutz, wie Abhänge- und Verklebesysteme kommt in Form von Plano Absorber und Baffel rondo sowie Pyramiden, Waffeln und Plano Absorberplatten zum Einsatz. Zu seinen Vorteilen zählen u. a. hohe Schallabsorption, geringer Platzbedarf und wärmedämmende und brandschutzhemmende Eigenschaften.

Lärmschutzkabinen

Schallschutzkapseln

, um darin produktive Leistung zu ermöglichen, und, um den Maschinenlärm zu bekämpfen, erlauben effizientes Arbeiten in Produktionsstätten. Ob verzinkt oder lackiert, kann dem Kundenwunsch gerne nachgekommen werden.

Schallschutzfenster und –türen von Allclick bewirken einen verbesserten Arbeitsablauf in Ihrer Produktion. Vollständiger Lärmschutz ist hier gegeben. Haben Sie Fragen zur Planung, Lieferung und/oder Montage? Wir haben die Lösung parat!

Ein breites Sortiment an Akustikrasterdecken steht Ihnen zur Verfügung!

In unterschiedlichen Ausführungen setzt Allclick Ihre individuellen Ansprüche um.



Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind überdies im Artikel Deckensegel berücksichtigt. Mit oder ohne Rahmen erfüllt das abgehängte Deckensegel effektiv seinen Zweck. Elegant ist hier eine harmonische, ökologische Raumgestaltung durchführbar.

Raumakustik wird in Farben und Formen spielerisch dargestellt. Allclick unterbreitet Ihnen individuelle Lösungen. Lassen Sie sich von uns beraten!

