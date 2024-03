ROCKWOOL Trittschalldämmung: Ökologisch, leise, behaglich

2024-03-29

Trittschalldämmung – warum ist sie so wichtig?

Wie die passende Trittschalldämmung finden?

Warum für eine Trittschalldämmung von ROCKWOOL entscheiden?

Schallschutz:

Brandschutz:

Ökologie:

Langlebigkeit:

Temperaturstabilität:

Unsere Lösungen im Überblick

ROCKWOOL bietet mit den Trittschalldämmplatten Floorrock Lösungen für zahlreiche Fußbodenaufbauten unter schwimmendem Estrich. Egal, ob klassischer Nassestrich, Heizestrich oder Trockenestrich, egal, ob Neubau oder Sanierung. Ganz gleich, ob es um Wohnen, Arbeiten oder Entspannung geht: mit den Bodenprodukten von ROCKWOOLgibt es für jede Anforderung die passende Lösung.Eine Trittschalldämmung entkoppelt den Fußboden von der Decke. Das verringert die Schallübertragung, insbesondere in die darunterliegenden Räume. Aus diesem Grund ist eine Trittschalldämmung eine wirksame Maßnahme, um Lärm innerhalb eines Gebäudes zu reduzieren.Ein guter Schallschutz von Gebäuden zählt zu den wesentlichen Voraussetzungen für hohen Wohnkomfort und damit für das Wohlbefinden der Bewohner. Lärm ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, mangelnder Schallschutz wirkt sich auch negativ auf die Privatsphäre bzw. die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes aus. Daher sind schalldämmende Maßnahmen unerlässlich.Eine Trittschalldämmung ist nicht nur in Wohngebäuden wichtig, sondern auch in öffentlich, gewerblich oder industriell genutzten Immobilien. Je nachdem wo eine Trittschalldämmung zum Einsatz kommt, muss sie unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Bei der Wahl des passenden Produkts spielen neben der Art der Nutzung (Wohnen, Büro, Einzelhandel, Schule etc.), auch der gewählte Estrich – Nassestrich oder Trockenestrich – oder die Frage nach einer Fußbodenheizung eine Rolle.ROCKWOOL Steinwolle als Dämmung unter Estrich bietet zahlreiche Vorteile. Dazu gehören:ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe haben eine offenporige Struktur und ein sehr gutes Federungsvermögen, wodurch sowohl Luft- als auch Trittschall optimal gedämmt bzw. gedämpft werden können.Eine ROCKWOOL Trittschalldämmung aus Steinwolle ist nichtbrennbar, A1 oder A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 und hat einen Schmelzpunkt > 1.000 °C. Sie trägt daher wesentlich zum baulichen Brandschutz bei und kann die Ausbreitung von Bränden verhindern – zum Schutz von Leben und Sachwerten.ROCKWOOL Dämmstoffe werden zu 97 Prozent aus dem nahezu unbegrenzt vorhandenen Rohstoff Stein oder recycelten Steinwolle-Dämmstoffen hergestellt. Unsere Dämmstoffe sparen während ihrer Lebensdauer deutlich mehr Energie ein, als für ihre Herstellung benötigt wird.ROCKWOOL Steinwolle ist langlebig und formstabil. Durch die verwirbelte Faserstruktur behalten die Dämmplatten ihre Form und Eigenschaften. Kurzzeitiges Begehen der Platten bei der Verlegung des Estrichs hat keinen negativen Einfluss auf die Formstabilität.ROCKWOOL Steinwolle ist unempfindlich gegen auftretende Temperaturschwankungen, zum Beispiel beim Betrieb von Fußbodenheizungen. Unsere Dämmstoffe für die Trittschalldämmung dehnen sich nicht aus und schrumpfen nicht.Insgesamt bietet ROCKWOOL vier Produkte für die Trittschalldämmung für verschiedene Nutzungsanforderungen an. Zum Sortiment gehören zum einen die drei Steinwolle-Dämmplatten Floorrock Acoustic CP5, Floorrock Acoustic CP3 und Floorrock Acoustic CP2, die sich unter anderem hinsichtlich ihrer Zusammendrückbarkeit unterscheiden. Zum anderen gibt es mit der Floorrock Heat auch ein nichtbrennbares Verbundprodukt für die Trittschalldämmung von Fußbodenaufbauten mit Flächenheizungen. Floorrock Heat vereint Trittschalldämmung, Abdichtungslage und Befestigungslage für die Heizungsrohre durch Rohrclips in einem Produkt. Das macht die Verlegung deutlich schneller.Die Ausgleichsplatte Floorrock Therm für Höhenausgleich und Wärmedämmung gehört ebenfalls zum Floorrock Sortiment. Ein Höhenausgleich ist beispielsweise erforderlich, wenn Kabel oder Rohrleitungen direkt auf der Rohdecke verlaufen. Floorrock Therm eignet sich auch ideal, wenn ein zusätzlicher Wärmeschutz gefordert ist, zum Beispiel auf einem Boden über nicht geheizten Räumen.Alle Produkte außer der Floorrock Heat sind in verschiedenen Dämmdicken erhältlich.