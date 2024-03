2024-03-02

Kostet Ihnen das Kalkulieren viel Zeit und Nerven? Möchten Sie sich im Tagesgeschäft lieber auf andere Sachen konzentrieren? Setzen Sie auf ein bewährtes und vor allem zukunftssicheres System. Sparen Sie sich den administrativen Aufwand mit dem RLBE (REXEL Leistungsbuch Elektrotechnik).

aktuell mehr als 500 zufriedene Kund:innen in Österreich

seit mehr als 20 Jahren am Markt

mehr als 90.000 praxisgerechte Leistungsbuchpositionen (in anderen Systemen auch als Rezepte oder Stücklisten bezeichnet) für das LBHT (Leistungsbuch der Haustechnik Ausgaben 09, 10, 11, 12 und 13)

minutengenaue Arbeitszeitansätze

ca. 15.000 Kompakt-Leistungsbuchpositionen für die einfache Elektroinstallation

bewährtes System mit laufenden Updates

Kalkulationshilfen, Bauzeitenkataloge, Richtpreisverzeichnisse oder auch Leistungsbücher und Stücklisten…egal wie solche Werkzeuge genannt werden, der Zweck ist immer derselbe. Mithilfe praxiserprobter Angaben zu Montagezeiten und Materialkostenansätzen der unterschiedlichsten und namhaften Hersteller, lässt sich die Kalkulation von Projekten und Planer-Ausschreibungen rascher erledigen. Dem Bieter wird administrativer Aufwand erspart und Sicherheit gegeben. Mit einer geeigneten Softwarelösung ist zudem auch ein vollautomatisches Auspreisen einer Planer-Ausschreibung möglichAuch REXEL bietet bereits seit über 20 Jahren solche Kalkulationsansätze an. Und zwar die leistungsstärksten in der Branche. Wenn Sie in der Vergangenheit keinerlei Kalkulationshilfe verwendet haben, oder wenn Sie über einen Wechsel auf ein neues System nachdenken, sollten Sie die Stücklisten von REXEL in Ihre Überlegungen miteinbeziehen.Mit dem RLBE (REXEL Leistungsbuch Elektrotechnik) setzt man also auf ein bewährtes und vor allem zukunftssicheres System. Der Support von REXEL unterstützt rasch und unkompliziert. Bei Fragen zur RLBE-Lösung (Kalkulationsansätzen), gerne an: services.austria@rexel.at Mehr Informationen unter: RLBE Rexel Leistungsbuch