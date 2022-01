RKM 740 TOWER von J. MAYER H.: Wolken und Wellen gen Himmel

2022-01-20

Ein Zusammenspiel aus Transparenz und Geschlossenheit: Die dynamische Gestalt des Hochhauses Zipper / RKM740 in Düsseldorf am Rhein von J. MAYER H. und Partner Architekten erlaubt mit seiner großzügigen Glasfassade einzigartige Ausblicke auf die Umgebung. Die umlaufende luftige Wellenfassade wirkt wie aufsteigende, schwebende Nebelschwaden über dem Rhein, die das Gebäude schützend einhüllen.



Das neue Gebäude Zipper / RKM740 – Rheinkilometer 740 – besticht durch anmutend klare und gleichzeitig vielfältige Gestaltung. Die Fassade spiegelt die Wellenbewegungen des Rheins in horizontalen Falten wider, die sich scheinbar im Wind bewegen. Eine wolkenförmige, weiße Aluminiumkonstruktion umhüllt das Gebäude und lässt unterschiedlich große Öffnungen zu. Die weiße Wellenfassade wirkt als Gegenpol zur sonst komplett transparenten Gestaltung.



Schützender Mantel

Nach oben hin verjüngt sich das 19-stöckige Gebäude, sodass einzelne Rücksprünge, die als Terrassen genutzt werden, das Gesamtbild auflockern. Die Perforation der Aluminiumfassade verleiht eine gewisse Leichtigkeit. Diese markante Außenhaut prägt die linksrheinische Skyline weithin sichtbar.

Als einziges Hochhaus in der angrenzenden Umgebung sticht die schlanke Silhouette hervor und ist sogar aus der Altstadt noch unverkennbar.

Die wellenförmige Aluminiumfassade umschließt die Gebäudehülle aus Glas. Beides verschmilzt optisch miteinander.

Detailverliebte Umsetzung

Bewegliche Fassade auf der Rheinseite



Die Weitsicht auf den Rhein bis zur Düsseldorfer Stadt charakterisiert das RKM740. Mithilfe der beweglichen Balkonverglasung

kann sie bei jeder Wetterlage genossen werden.

Bildnachweis: Constantin Meyer für Solarlux GmbH

Die zweischalige Fassade berücksichtigt die besonderen Wind- und Lärmverhältnisse des fast 70 Meter hohen Gebäudes an der vierspurigen Hauptstraße. Die Planung, technische Ausarbeitung und Montage wurde in Kooperation mit dem Spezialisten für bewegliche Glasfassaden Solarlux durchgeführt. Durch eine anspruchsvolle Sonderkonstruktion konnten die Aluminiumwellen, die raumhohe Balkonverglasung sowie eine Glasbrüstung an einer Edelstahlkonsole befestigt werden.Insgesamt wurden 4.500 Wellen an der Fassade angebracht, die in Höhe, Ausladung und Größe der Ausschnitte variieren. 1.250 Glaselemente von Solarlux bieten auf den 14 Wohnetagen auf der Rheinseite einen Lärm-, Wind- und Wetterschutz. Die rahmenlosen Schiebe-Dreh-Elemente des Systems SL 25 XXL können als unauffälliges Paket an der Seite geparkt werden und erhalten so den Balkoncharakter. Geschlossen bildet die Verglasung eine thermische Pufferzone. Trotz hoher Schlagregendichtigkeit ist durch einen Lüftungsspalt der Elemente von circa 3 mm eine permanente Belüftung gegeben.Mehr Informationen zu den Produkten von Solarlux finden Sie HIER