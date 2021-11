2021-11-09

Bei der Sanierung oder dem Neubau von Gebäuden ist neben hochwertigen Dächern und Fassaden oft auch die Integration von Solarsytemen gewünscht. Nicht viele Solarsysteme bieten jedoch eine architektonisch ansprechende Systemlösung für Metalldächer. Mit RHEINZINK-PV steht jetzt eine dachintegrierte und optisch an das Stehfalzsystem angepasste Lösung zur Verfügung.





Mit RHEINZINK-PV können RHEINZINK-Doppelstehfalzdächer in den Achsmaßen 530 mm und 430 mm jetzt mit exakt an die Falzgeometrie angepassten Solarmodulen bekleidet werden. Eine an den Stehfalzen mit nur einer Schraube zu montierende Modulklemme sichert die optimale Befestigung der Solarmodule. Die Menge der zu verwendenden Modulklemmen ist abhängig von den objektbezogen zu ermittelnden Windlasten. Eine an der Unterseite der Solarmodule angebrachte Anschlussdose stellt deren elektrischen Anschluss sicher. Insgesamt ergibt sich eine Montagehöhe von ca. 40 mm – die Anordnung der Glasmodule befindet sich also nur geringfügig oberhalb der Stehfalze. Die patentierte Falz- und Modulklemme überzeugt durch ein völlig neuartiges Klemmprinzip – sie wird ausschließlich durch vertikale Klemmung am Doppelstehfalz fixiert und ermöglicht gleichzeitig die Montage der ungerahmten Solarmodule. Die Modulklemme wird mit nur einer Innensechskantschraube am Falz montiert. Dies beeinträchtigt die thermische Längenänderung der Doppelstehfalzschare nicht.

RHEINZINK-PV kann für unterschiedliche Möglichkeiten der Stromnutzung verwendet werden, ob für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz oder für den Eigenbedarf durch Nutzung innovativer Speichertechnik.



Weitere Informationen zu RHEINZINK-PV finden Sie auf Solarsysteme von RHEINZINK entdecken / rheinzink.at