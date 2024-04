2024-04-09





Messbare Lärmreduzierung:

Unsere Systeme sind darauf ausgelegt, die Lärmbelastung signifikant zu verringern, mit einer Emissionsre-

duktion von bis zu 30 dB(A).



Flexibilität und Mobilität:

Einfach zu montierende Lösungen für temporäre oder permanente Anwendungen, sowohl im Freien als auch in Innenräumen.



Umweltfreundlich und nachhaltig:

Unsere Produkte sind leicht, langlebig, wetterfest, feuerbeständig und entsprechen den aktuellen Standards.



Warum Safety4you der richtige Partner für Sie ist:



Mit Safety4you profitieren Sie nicht nur von hochwertigen Schallschutzlösungen, sondern auch von einem umfassenden Servicepaket. Von der persönlichen Beratung über die Lieferung und Montage bis hin zur Demontage und Reinigung – wir stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Langzeitmieten sind ebenfalls möglich, was unsere Lösungen noch kosteneffizienter macht.



Schallschutzsystem HPZ 1:

Ideal für hohe Anforderungen mit Aufbauhöhen bis zu 7 Metern. Schallschutzmatte HPZ 2:

Flexibel einsetzbar, leicht und für schnelle Montage konzipiert. Schallschutzmatte HPZ 3:

Flexibel einsetzbar, leicht und für schnelle Montage konzipiert.

In der heutigen, schnelllebigen Baubranche, wo Effizienz und Umweltschutz an erster Stelle stehen, präsentiert Safety4you stolz seine innovativen, mobilen Schallschutzwände.Entwickelt für Renovierungs- und Bauunternehmen, insbesondere in städtischen und touristischen Gebieten, bieten diese patentierten Lösungen nicht nur Lärmschutz, sondern auch Staubschutz und Sichtschutz, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Bauprojekts macht.Unsere Lösungen sind speziell darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Menschen in dicht besiedelten oder lärmempfindlichen Gebieten zu verbessern. Durch die Reduzierung der Lärmbelastung tragen Sie nicht nur zum Schutz des Gehörs bei, sondern minimieren auch die Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und das allgemeine Wohlbefinden der Anwohner. Dies führt zu einer besseren Akzeptanz Ihrer Bauprojekte und stärkt Ihr Image als verantwortungsbewusstes Unternehmen.