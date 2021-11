Rester Tischlermontagen: Die machen’s persönlich!

2021-11-08

Fenster, Türen und Böden: Beratung, Naturmaßnahme, Verkauf, Montage, Das Rundum-Sorglos-Paket für Bauherren in Wien, NÖ und OÖ.

Wo noch mit großer Liebe zum Handwerk gearbeitet wird, kann der Kunde echt Qualitätsarbeit erwarten. Bei Rester Tischlermontagen zum Beispiel – zu Hause im südlichen Waldviertel, daheim auf Baustellen in ganz Niederösterreich, Wien und Oberösterreich. Hier weiß man: Es sind die Details, die den Unterschied machen – egal ob bei Fenster- und Türenmontage oder bei der Bodenverlegung. Beginnend bei der Beratung über die Planung bis hin zu Einbau und Montage.

Qualität zum fairen Preis

Montage von Fenstern und Ganzglas-Systemen

Einbau von Haustüren, Nebeneingangstüren, Innentüren, Brand- und Schallschutztüren

Stiegenverkleidungen mit Laminat, Parkett oder Vinylböden

Verlegung von Fertigparkett, Laminat oder Vinylböden

Zubehör wie Fensterbankmontage oder Sonnenschutzsysteme



Qualität nach Maß

Rester vertreibt und montiert ausschließlich langlebige Qualitätsprodukte namhafter Hersteller. Geliefert wird, was und wie es den Kunden gefällt: Haustüren, Innentüren und Fenster – schlicht, edel, klassisch oder natürlich, in vielfältigen Furnieren, Dekoren und CPL-Oberflächen, lackiert oder verglast, ganz nach Wunsch. Schallschutz, Energieeffizienz, Einbruchsschutz und jahrzehntelanger Werterhalt inklusive. Alles wird nach Maß gefertigt und in handwerklicher Perfektion eingebaut.

Fenster und Türen sind Blickfang und Visitenkarte von Häusern und Wohnungen. Böden geben den Räumen Charakter und wirken sich auf Wohlfühlfaktor und Ambiente aus. Moderner Designerboden oder rustikale Landhausdiele? Holz, Laminat oder Vinyl? Bei Rester ist alles möglich, egal, ob Privat- oder Objektbereich.

Qualität durch Service

Es reicht nicht, schöne Fenster, Türen und Böden auszusuchen, sie müssen auch fachgerecht eingebaut und verlegt werden. Eine Arbeit, die man den Experten überlassen sollte – kompetenten, erfahrenen Monteuren, die für die fachliche Ausführung, von den Vorbereitungsarbeiten bis hin zu Demontage und Entsorgung sorgen.



Qualität durch Kundennähe

Bei Rester legt man großen Wert darauf, die Kunden persönlich und direkt vor Ort zu beraten. Das Credo des niederösterreichischen Montagetischlerbetriebs: aus der ausgezeichneten Produktqualität soll Lebensqualität für viele Jahre werden.

Persönliche Beratung vor Ort

Montage zum Fixpreis

Termingerecht, sauber, zuverlässig

Ein Ansprechpartner für alle Gewerke

Mehr Informationen zu den Produkten von RESTER finden Sie HIER oder direkt auf www.rester-montagen.at