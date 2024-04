Qatego von Studio F. A. Porsche

2024-04-10

Strenge Geometrien: die Möbel

Weich abgerundet: die Sanitärobjekte

Die Möbel der Kollektion sind in einer linearen Formensprache gehalten und in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Konsolenunterschrank mit Schubkasten, auf dem ein Aufsatzbecken ruht oder der nahtlos mit einem Einbauwaschbecken verschmilzt. Fein ausgearbeitet und mit einer Schattenfuge versehen, wirkt die Platte des Konsolenunterschranks wie schwebend. Das funktionale Stauraummanagement der Möbel zeichnet sich durch einen spannenden Wechsel von offenen und geschlossenen Flächen aus – und zieht sich wie ein gestalterischer roter Faden über alle Designelemente hinweg, einschließlich der Hochschränke mit Drehtüren, Spiegel und Spiegelschränke mit Ablageboard. Dabei lockern die offenen Fächer mit optionaler Beleuchtung die strenge geometrische Form der Möbel auf und bringen eine wohnliche Atmosphäre und Transparenz ins Badezimmer.Die Formsprache der Sanitärobjekte verbindet klare Geometrien mit einem weichen Übergang zum oberen Rand, der fein und präzise ausgearbeitet ist. Vom Wasser ausgewaschene und handschmeichelnde Steine dienten als Inspirationsquelle für den Entwurf. Die rechteckigen Waschbecken sind in vier Ausführungen erhältlich: als wandhängendes Modell sowie als Aufsatzschale mit einer Armaturenplattform, die ausreichend Ablageplatz bietet. Dazu gesellen sich ein Halbeinbaubecken und ein Einbaubecken mit charakteristisch überwölbten Seitenflächen, das mit passendem, nahtlos verbundenem Konsolenunterschrank erhältlich ist.Die Sanitärobjekte werden mit sich nahtlos ins Gesamtkonzept einfügenden Wand- und Stand-WC sowie Bidet komplettiert. Dank vormontierter Scharniere lässt sich der WC-Sitz schnell und einfach anbringen.Sämtliche Elemente aus Keramik sind optional mit der antibakteriellen Keramikglasur HygieneGlaze erhältlich, die einen bislang unerreichten Hygienestandard setzt. Bereits nach sechs Stunden sind ca. 90 %, nach 24 Stunden ca. 99,9 % der Bakterien (z.B. Kolibakterien) gehemmt.Die Armaturenserie Wave, Design by Duravit, ist ein kongenialer Begleiter der Sanitärobjekte und vervollständigt das durchdachte Gestaltungskonzept mit fünf verschiedenen Oberflächen.Mehr Informationen finden Sie in unserem Neuheiten PDF