profine und Turn-on Architektur Festival

2024-02-24

Die Teilnahme der profine stellt die Leistungsfähigkeit des Profillieferanten

zum 3. Mal in den Mittelpunkt.

Kunststofffenster mit Öko-Verantwortung

Neue Gesundheitswelt als Energiesparmeister

2023: Entholzer-Fenster mit dem Bauvorhaben Schachermayer in Linz

Nachhaltigkeit im Industriebau

2022: Pfisterer-Fenster mit dem Bauvorhaben Hallein

2024: Weinzetl-Fenster mit dem Bauvorhaben in Wiener NeustadtProjektpräsentation beim Turn-On Festival am 23. und 24. Februar 2024 in Wien. Save the Date und freuen Sie sich! Demnächst erhalten Sie den Link der Präsentation!Bei der Gesundheitswelt in der Wiener Neustädter "nova city" sorgen modernste Kunststofffenster von Weinzetl mit Kömmerling-Profilen dafür, dass die Kälte draußen bleibt und der Energieverbrauch nachhaltig sinkt.In den letzten über 30 Jahren ist der Wiener Neustädter Wirtschaftspark "nova city" stetig gewachsen und lockt mit einem interessanten Mix aus Forschungs-, Technologie-, Kompetenz- und Veranstaltungszentren.Eine angenehme Raumtemperatur ist Voraussetzung für Wohlbefinden und menschliche Produktivität. Wird es draußen kälter, spielt die richtige Dämmung die entscheidende Rolle dabei, wieviel Energie fürs Heizen aufgewendet werden muss. Die Entwickler der Weinzetl Fenster sind sich dieser Verantwortung bewusst und setzen daher auf modernste Technologie und hochpräzise Fertigung sowie die vielfach bewährten Profile von Kömmerling.Architekt: WG-A Wien und Berlin, Bauherr Wohngut WienNachhaltigkeit im Industriebau. Nach den Plänen von Architekt Helmut Siegel aus Linz wurde der Zubau bei Schachermayer unter strengen Kriterien der Nachhaltigkeit errichtet. Entholzer aus Wels, als Fensterhersteller, produzierte und montierte die Fenster und Türen aus Kunststoff mit hochwertiger Aluminium-Vorsatzschale. Die Profine GmbH als Systemgeber der Marken KBE, Kömmerling und Trocal liefert die Profile.Bauwerksabdichtung bei bodentiefen Fenster- und TürelementenAnhand eines Wohnbaus in Hallein (Salzburg) zeigten wir am Donnerstag, 3. März gemeinsam mit dem planenden Architekten Christoph Scheithauer Montagedetails mit vielen Vorteilen. Diese umfassen die Planung und Umsetzung der Bauwerksabdichtung bei bodentiefen Fenster- und Türelementen. Desweiteren die Zusammenführung unterschiedlicher Gewerke, das Aufzeigen von Lösungsvarianten und die Zusammenführung unterschiedlicher Normen und Richtlinien.Architekt Christoph Scheithauer mit seinem Büro cs-architektur ist der planende Architekt. Der Bauherr die GSWB (größter gemeinnütziger Wohnbauträger in Salzburg) beauftragte als Generalunternehmer die Firma Bodner . Der profine Partner Pfisterer aus St.Johann/Pongau liefert die Fenster und Türen. Die Holzbauarbeiten inkl. Fassade kommen von der Zimmerei Hillebrand Architekt: Christopf Scheithauser Salzburg, Bauherr GSWB Salzburg