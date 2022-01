2022-01-28

Fachgerecht Renovieren und Sanieren mit PROFI Produkten!

So vielfältig wie die Einsatzgebiete in der Renovierung und Sanierung, so speziell sind auch die Anforderungen an die entsprechenden Materialien.

Profibaustoffe Austria entwickelte genau dafür die PROFI Poretec NHL Renoviersysteme: eine umfangreiche Palette an hochwertigen, kalkbasierten Produkten, die einen schonenden Eingriff in das Bauwerk ermöglichen, ohne dessen wertvolle Substanz zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund eignen sie sich besonders für die Sanierung und Renovierung im Bereich der Denkmalpflege und werden seit über 30 Jahren erfolgreich eingesetzt.

PROFI Poretec NHL Renoviersysteme sind mit natürlichen hydraulischen Bindemitteln hergestellt und völlig zementfrei. Sie sind hydrophil und besitzen dadurch eine hervorragende feuchtigkeitsregulierende und schimmelhemmende Wirkung. Das Raumklima wird angenehmer und der Wohlfühl-Faktor nachhaltig erhöht.

Alle Elemente des Systems sind modular aufeinander abgestimmt. PROFI Poretec Renoviersilikatfarben und PROFI Sumpfkalkfarben ergänzen das Sortiment und komplettieren das hochdiffusionsoffene Putzsystem.

Auf Wunsch werden Kalkfarben auch gerne werksseitig eingefärbt und direkt auf die Baustelle geliefert.

Einfach und sauber!

Jahrelang bewährt:

PROFI Poretec NHL Renoviersysteme

Je nach Beschaffenheit Ihrer Putzgründe erhalten Sie das passende Produkt: ✓ NHL Kalkvorspritzer

✓ NHL Kalkporenputz in 1.2 , 2, 4 und 8 mm

✓ NHL Kalkputz in 1.2 , 4 und 8 mm

✓ NHL Kalksockelputz

✓ NHL Kalkfeinputz 0.4 und 0.6 mm

✓ Sumpfkalkspachtel

✓ NHL Kalkglätte

✓ NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel

✓ NHL Baukastensystem

✓ NHL Blanca 3.5

✓ Sumpfkalkfarbe (eingefärbt)

✓ Renoviersilikatfarben







Unsere Abteilung für Renovieren und Sanieren berät sie gerne vor Ort.

Weitere Informationen: www.profibaustoffe.com