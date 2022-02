PORTAL HS: Erweiterung des Portfolios

2022-02-01

Neuer Anschlagpuffer

Für klare Designvorteile steht der neue Anschlagpuffer: Unmittelbar in die Führungsschiene integriert, ist er nun nahezu unsichtbar und verleiht Hebe-Schiebe-Elementen eine elegante, dezente Optik. Auch die Reinigung der Elemente im unteren Profilbereich wird dadurch erheblich vereinfacht. Der neue Anschlagpuffer eignet sich für sämtliche SC-Führungsschienen des PORTAL HS. Neben Holz- und Holz-Alu-Systemen lässt er sich somit auch in die Kunststoffsysteme Aluplast HST85, Deceuninck HS476, Gealan S9000, Profine Premidoor 76 und 88, Salamander eD, Rehau Geneo und Synego, Schüco LivIngSlide und VekaSlide 82 integrieren.



Anschlagpuffer in der Führungsschiene Distanzstücke Anschlagplatte am Flügel

Erweiterung der HS-Getriebefamilie

Mit diversen Produktinnovationen und -weiterentwicklungen verschaffen wir Ihnen neue Handlungsspielräume in Verkauf und Fertigung. Der neue Anschlagpuffer, der unmittelbar in die Führungsschiene integriert ist, steht für klare Designvorteile. Die Erweiterung der HS-Getriebefamilie sorgt für mehr Effizienz in der Fertigung. Zwei neue Lösungen für Laufwagen bieten vereinfachtes Handling vor Ort. Auch Endanwender profitieren von den optimierten Lösungen, die maßgeblich mehr Leichtgängigkeit und Bedienkomfort in edlem Design bieten.

Die HS-Getriebefamilie in den Größen 170, 220 und 260 wurde um die Ausführung 280 erweitert. Das reduziert den Arbeitsaufwand in der Fertigung von Hebe-Schiebe-Elementen und sorgt für optimierte Abläufe. Größte Stärke des neuen Getriebes 280 ist der Verzicht auf den Einsatz einer Verlängerung bei hohen Elementen. Hierzu wurde das Maß so ausgelegt, dass das Getriebe mit den üblichen Maximalgrößen von Kunststoffelementen kompatibel ist und sich der Verschlusspunkt nahe an der oberen Ecke des Elements befindet.

Cleveres Gesamtpaket für Laufwagen

Neu im Programm sind zwei optimierten Lösungen für Laufwagen. Als optionale Zubehörteile sind die neuen, passgenau auf mehrere Kunststoffprofilsysteme abgestimmten Zentrierstücke für den Laufwagen HS 350 erhältlich. Mit einem einfachen Handgriff aufgeclipst, gewährleisten sie den passgenauen Sitz des Laufwagens in der Flügelnut. So bieten sie einen zuverlässigen Schutz vor Querkräften und verhindern die damit oftmals einhergehende leichte Schrägstellung des Laufwagens. Auch Endanwendern kommt das clevere Bauteil zugute. Der saubere Sitz des Laufwagens bedeutet für sie ein hohes Maß an Leichtgängigkeit und Bedienkomfort.



Optimiert wurde außerdem die Beschlagmontage beim HS 400 compact Laufwagen. Möglich macht dies das neue Kupplungsstück zur Verbindung der Laufwagen. Seine durchdachte Konstruktion erlaubt nun den Einsatz eines Rechteck-Verbindungsstabs und sorgt für ein vereinfachtes Handling in der Fertigung.



Zentrierstück für den Laufwagen HS 350 Kupplungsstück für den Laufwagen HS 400 compact mit größerem Abstand zur Laufschiene

Ausblick: neue SOFT CLOSE Generation

Wir erweitern den Bedienkomfort rund um den Flügeldämpfer. Neben dem bewährten SOFT CLOSE steht im Laufe des 2. Quartals 2022 auch ein SOFT STOP zur Verfügung. Er ist SOFT CLOSE von der Funktionsweise her ähnlich und bietet somit in Abhängigkeit vom konkreten Nutzerverhalten eine attraktive Alternative. SOFT STOP wird ebenso wie ein neuer, zusätzlicher SOFT CLOSE in einer besonders schlanken Konstruktion erhältlich sein. Mit ihrem geringen Platzbedarf speziell für schlanke Profilsysteme entwickelt, lassen sich beide Lösungen ganz ohne Fräsaufwand am Flügel in Kunststoffsysteme integrieren. Ebenso eignen sie sich für den Einsatz in Hebe-Schiebe-Elementen aus Aluminium.