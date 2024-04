Planung und Förderung einer thermischen Sanierung.

2024-04-26

Wie geht man bei der thermischen Sanierung am besten vor?

Von der Planung bis zur Förderung.

Dämmung rauf bringt’s – Nutzen der Fassadendämmung

Der Sanierungsbonus – die Förderungen des Bundes

Förderungen und Finanzierung im jeweiligen Bundesland

Energieausweis und Energieberatung

Fassadendämmung – für jeden Bedarf das beste System

Dämmung rauf bringt’s mehrfach

Eine Fassadendämmung bringt es 3-fach und wird jetzt auch 3x mehr gefördert.

Energie sparen mit ökologischer Luftdämmplatte

Zusätzlich Energie einsparen mit einer begrünten Fassade

Historische und thermische Sanierung Nymphäum Wien

Gründe für eine thermische Sanierung gibt es viele, doch noch nie war sie so wichtig wie jetzt, wo Energiekosten weiter tendenziell steigen. Um die Klimaziele noch erreichen zu können, müssen wir unter anderem den Energieverbrauch senken. Mit einer Fassadendämmung gelingt nicht nur das, es werden auch die Kosten gesenkt und man fühlt sich in den eigenen vier Wänden im Winter wie im Sommer so richtig wohl.Bei der Planung müssen wichtige Schritte berücksichtigt werden und dann stellt sich noch die Frage, was eigentlich alles und in welcher Höhe gefördert wird.Zur Beantwortung dieser Fragen hat Baumit einen Sanierungsratgeber erstellt.Der Inhalt der Broschüre im Überblick:Kompakt und übersichtlich dient die Broschüre „ Baumit Thermische Sanierung von der Planung bis zur Förderung “ als praktisches Nachschlagewerk für künftige Sanierungsprojekte.Mit einer thermischen Sanierung spart man nicht nur Energiekosten aufgrund des geringeren Energieverbrauchs, sondern schafft auch ein Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden – im Winter wie im Sommer. Hinzu kommt eine Wertsteigerung der Immobilie und der eigene Beitrag zum Klimaschutz. Die Anschaffung selbst hat sich bei den heutigen Energiepreisen rasch amortisiert. Mit dem Einsparungsrechner von Baumit kann man sich die Einsparung ganz einfach ausrechnen.Mit Luft dämmen und Energie sparen. Mit der Baumit open air KlimaschutzFassade besteht zu 99% aus Luft und zeichnet sich durch eine hohe Dämmleistung von 0,0031 W/mK und einem geringen Diffusionswiderstand aus. Sie ist atmungsaktiv wie ein Ziegel, besonders formstabil und feuchtigkeitsregulierend. Mit der Baumit Duplex Technologie können vorhandene WDVS durch Aufdoppelung weiter genutzt werden. Abbrucharbeiten entfallen und man spart auch noch die Entsorgungskosten.Begrünte Fassaden lassen sich im Neubau wie auch im Rahmen einer thermischen Sanierung umsetzen. Damit schafft man nicht nur im Wohnraum ein behagliches Raumklima. Eine Begrünung sorgt auch für ein angenehmes Außenklima im Sommer, weil sie wie eine natürliche Klimaanlage wirkt und die gefühlte Umgebungstemperatur um bis zu 13 °C senkt.Weitere Informationen zur Sanierungsplanung von A-Z klicken Sie HIER