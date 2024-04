2024-04-20

In der Sanierung, Renovierung und Modernisierung sind komplexe Baustellen an der Tagesordnung und deswegen sind zuverlässige Produktlösungen unverzichtbar. Unter dem Motto „PCI ist Trumpf – so sanieren Gewinner“ bietet die PCI ausgewählte und zuverlässige Systeme aus optimal aufeinander abgestimmten Produkten.

Unser Ziel ist es, Ihnen für die verschiedenen Sanierungsaufgaben einfache und trotzdem anwendungssichere Komplettlösungen anzubieten. Die dabei eingesetzten PCI-Produkte sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und der Entwicklung moderner, umweltfreundlicher Technologien. Damit erzielen Sie nicht nur Spitzenleistungen von unübertroffener Langlebigkeit, sondern profitieren auch von einer schnellen, spielend leichten Verarbeitung.



Fliesen sicher sanieren:

Keine Überraschungen mehr bei einer anstehenden Fliesensanierung. Mit den PCI-Systemlösungen werden Wohn(t)räume in der Sanierung wahr – absolut zuverlässig und nachhaltig. Im Segment der Verlegung von Fliesen- und Naturwerkstein konzentrieren wir uns auf die Anwendungsbereiche:



Barrierefreie Badsanierung von A bis Z



Nachträgliche Sanierung mit Fußboden-Heizsystemen



Bauwerke sicher sanieren:

Bauwerksabdichtungen von innen oder außen sorgen für trockene Kellerräume



Systemlösungen für die statische oder kosmetische Betonreparatur sanieren die vorhandene Bausubstanz



Schnelle oder direkt nutzbare Bodensysteme schaffen den perfekten Untergrund

Mit den Sanierlösungen der PCI haben Sie immer die besten Karten für Ihre Herausforderung!

Mit den PCI-Systemlösungen kann die vorhandene Bausubstanz nachhaltig repariert und geschützt werden. So können Bauwerke auch für viele weitere Jahre sicher genutzt werden. Hier bieten wir Ihnen Lösungen für die folgenden Anwendungsbereiche:Weitere Informationen finden Sie unter: www.pci-ist-trumpf.de oder inunserem Video: