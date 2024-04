Oberflächennahe Versickerung leicht gemacht mit TIBA AUSTRIA

2024-04-18

Der neue ACST-Sickertunnel aus dem umfangreichen Tiefbau-Produktsortiment der TIBA AUSTRIA ermöglicht die Umsetzung einer hochwertigen Versickerungslösung im Handumdrehen.

Gerade im urbanen Bereich und überall dort, wo wenig Grünfläche und nur unzureichend dimensionierte Versickerungslösungen zur Verfügung stehen, passiert es schnell einmal, dass die Feuerwehr ausrücken muss, wenn es stark regnet. Hier muss ein Keller ausgepumpt werden, da muss eine Unterführung von überschüssigem Wasser befreit werden, weil das Regenwasser nicht rasch genug abfließen und versickern kann. Was tun also, wenn ein bedingt sickerfähiger Boden vorliegt, wenig Platz vorhanden ist und der Grundwasserspiegel in der Region zu hoch ist, um einen Sickerschacht einzubauen?Der Tiefbauprofi der Kirchdorfer Concrete Solutions, die TIBA AUSTRIA, schafft mit einer neuen hochwertigen Lösung Abhilfe: Der ACST-Sickertunnel ist ein durchdachtes System zur oberflächennahen Versickerung von Regenwasser. Die besonders robuste und widerstandsfähige Konstruktion besteht aus langlebigen Stahlbeton-Tunnelelementen, welche auf Streifenfundamenten versetzt werden und verfügt über ein hohes Speichervolumen. Die Anlage ist nach unten hin offen, sodass das Wasser im Sickertunnel zwischengespeichert und anschließend langsam in den Untergrund abgegeben wird. Der Sickertunnel wird üblicherweise mit einem Schlammabscheider kombiniert und auf ein Kiesbett versetzt, das dabei hilft, das Regenwasser großflächig versickern zu lassen. Die Anlage ist auch zur Verwendung mit technischem Filter gemäß ÖN B2506-3 und statisch für den Schwerverkehr geeignet.Ein echtes „Vorzeige-Referenzprojekt“ mit dem ACST-Sickertunnel wurde kürzlich in Spittal an der Drau umgesetzt. Die TIBA AUSTRIA lieferte 3 Stränge des Sickertunnels mitsamt Fertigteil-Streifenfundamenten und technischem Filter an das Hallenbad „Drautal Perle“. Die Betonfertigteil-Lösung kümmert sich am Betriebsgelände ab sofort verlässlich um die Reinigung und anschließende oberflächennahe Versickerung von Regenwasser.Alle Infos zum Sickertunnel erhalten Sie direkt bei TIBA AUSTRIA – wir freuen uns auf Ihre Anfrage per E-Mail an office@tibanet.com