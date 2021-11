2021-11-08

nVent erweitert den fortschritlichen nVent Raychem Senz WIFI-Thermostat um SMART-DEVICE-KONNEKTIVITÄT und SPRACHSTEUERUNGS-UPDATE



nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, gab heute ein innovatives Update seines Premium-Fußbodenheizungsthermostats nVent RAYCHEM SENZ WIFI bekannt, mit dem Endnutzer ihre Fußbodenheizung mit Sprachbefehlen über eine Smartphone-App oder ein Home-Hub-Gerät steuern können. Dank der Entwicklung einer offenen Programmierschnittstelle (API) ermöglicht die neue Funktion die Integration der energieeffizienten, anpassungsfähigen Steuerung des SENZ WIFI Thermostats mit führenden digitalen Assistenten und Smart-Speaker-Geräten. Diese Weiterentwicklung bietet Facility Manager und Hauseigentümern die ultimative Freiheit und den Komfort, ihre Heizung freihändig zu steuern.





Digitaler SENZ-WIFI-Timer-Thermostat

"In den letzten Jahren haben sich viele von uns auf digitale Assistenten und intelligente Lautsprecher verlassen, die uns helfen, eine Reihe von Systemen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich, einfach zu verwalten", sagt Thomas Vranken, nVent Marketing Manager. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem neuesten Update des SENZ WIFI Thermostats die Integration von Smart Devices und die Möglichkeit der Sprachsteuerung anbieten können. Durch diese erweiterte Konnektivität hoffen wir nicht nur, die vielen einzigartigen Vorteile der elektrischen Fußbodenheizung zu ergänzen, sondern sie auch bequemer und einfacher zugänglich zu machen als je zuvor."



Die ursprünglich 2016 eingeführte SENZ-Thermostatreihe stellte einen Meilenstein in der Entwicklung intelligenter, vernetzter Technologie für den gewerblichen und privaten Heizungsmarkt dar, da sie fortschrittliche, flexible und einfach zu bedienende Steuerungen durch WIFI-Konnektivität, adaptive Energiesparmodi und eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet. Im Einklang mit dem kontinuierlichen Anstieg des Internets der Dinge (IoT) ermöglicht die Erweiterung des SENZ WIFI-Thermostats um einen dedizierten Amazon Skill und eine Google Action die Integration der Fußbodenheizungssteuerung mit führenden digitalen Assistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant sowie den intelligenten Lautsprechern Amazon Echo und Google Home, so dass Benutzer ihre Fußbodenheizung über Sprachbefehle auf ihrem Smartphone, Tablet oder intelligenten Lautsprecher steuern können. In Kombination mit der Fähigkeit des SENZ WIFI, bis zu 100 separate Heizzonen zu programmieren, gibt dies Facility Manager und Hausbesitzern die Möglichkeit, verbal maßgeschneiderte Heizmuster für einzelne Räume einzustellen, die optimalen Komfort, Flexibilität und Energieeffizienz bieten.



SENZ WIFI-Thermostat mit Alexa Sprachassistent

SENZ WIFI-Thermostat mit Google Sprachassistent

Neben der Entwicklung von Treibern für branchenführende digitale Assistenten zeigt die Veröffentlichung der neuen offenen API für das SENZ WIFI das Engagement von nVent für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und die Anwendung intelligenter Technologien zur Verbesserung der Systeme, auf die sich Menschen und Unternehmen täglich verlassen. Der Quellcode des SENZ WIFI ist über die nVent RAYCHEM open API Website frei verfügbar und ermöglicht es Technikentwicklern und Systemintegratoren, die Fußbodenheizung in praktisch jedes Gebäudemanagement- oder Hausheizungssystem einzubinden und so die Vorteile einer hochwertigen, vernetzten Fußbodenheizung in jede Anwendung zu bringen.Für weitere Informationen über das neue Update des SENZ WIFI-Thermostats oder die gesamte Palette der modernen Fußbodenheizungssysteme von nVent RAYCHEM besuchen Sie bitte nVent.com/RAYCHEM