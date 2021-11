2021-11-08

Kontrollieren Sie die Lüftungs- und Wärmepumpe Ihrer Wohnung direkt vom Mobiltelefon aus

Nilan hat eine neue APP entwickelt, mit der Sie Ihre Lüftungs- und Wärmepumpe in der Wohnung direkt vom Mobiltelefon aus steuern können. Die APP ist intuitiv, einfach und sicher zu bedienen und ermöglicht Ihnen, z.B. die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. An eine APP können Sie mehrere Lüftungsgeräte anschließen, um das Raumklima beispielsweise sowohl in der Wohnung als auch im Ferienhaus zu steuern. Mit der gleichen APP können mehrere Benutzer verbunden sein.



Einfach zu verbinden, einfach zu bedienen

Sobald das Lüftungssystem über ein Nilan-Gateway mit dem Internet verbunden ist, kann das System über die Nilan User APP ferngesteuert werden, die Sie kostenlos auf das Mobiltelefon herunterladen können. Sie können die APP im App Store oder bei Google Play herunterladen. Über einen LAN-Anschluss verbinden Sie das Gateway mit dem Modbus des Geräts und dann über ein LAN-Kabel, oder eine WiFi-Verbindung mit dem Internetrouter. Dadurch entsteht eine sichere Cloud-Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Smartphone.

Ein guter und einfacher Überblick

Die APP ermöglicht es Ihnen, sowohl die Bedienung des Lüftungssystems zu verfolgen als auch Benutzereinstellungen wie die gewünschte Raumtemperatur, die gewünschte Lüfterstufe und die Feuchtigkeitsregelung anzupassen. Die APP zeigt auch den Zeitraum bis zum nächsten Filterwechsel an und sendet rechtzeitig eine Benachrichtigung durch eine Alarmanzeige.

Eine weitere wichtige Funktion ist die Erstellung von Trendkurven, die im Protokoll einer vergangenen Woche den Betrieb der Lüftungsanlage anzeigen, wie z.B. Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit.

Alle Nilan-Anlagen mit CTS602-Steuerung können über die Nilan User APP gesteuert werden. Für einige Lüftungssysteme ist jedoch ein Software-Update erforderlich, um die App voll auszuschöpfen. Auch die Nilan Comfort Serie mit der brandneuen Steuerung CTS400 ermöglicht Ihnen die Verwendung der APP. Somit können die meisten Wohn- und Gewerbeeinheiten an die APP angeschlossen werden.

Mehr Informationen zu den Produkten von NILAN finden Sie HIER