2024-01-26

StratusPower ist ein hochmodernes USV-System, das speziell für die strengen Anforderungen von Rechenzentrumsbetreibern entwickelt wurde und in Bezug auf die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung absolute Sicherheit bietet und gleichzeitig Rechenzentren dabei hilft, Netto-Null-Ziele zu erreichen. Die dreiphasige modulare USV deckt den Leistungsbereich von 50 bis 1.500 kW in einem Schaltschrank ab und kann parallelgeschaltet werden, um 3.750 kW unterbrechungsfreie, saubere Leistung zu erhalten.Da Rechenzentren für Unternehmen immer wichtiger werden, war es noch nie so wichtig wie heute, die Betriebszeit aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu vermeiden. Ausfallzeiten können zu erheblichen finanziellen Verlusten, Reputationsschäden und verlorenen Kunden führen. Darüber hinaus stehen Rechenzentren vor der Herausforderung, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Mit der steigenden Nachfrage nach Rechenzentren steigt auch ihr Energieverbrauch, weshalb es immer wichtiger wird, Wege zu finden, um ihre Effizienz zu verbessern und ihre Umweltbelastung zu reduzieren. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Centiel StratusPower entwickelt, das einen branchenführenden Wirkungsgrad von 97,6 Prozent bei der Spannungs- und Frequenzunabhängigkeit (VFI) sowie eine flache Wirkungsgradkurve aufweist, die auf einer weithin bewährten Halbleitertechnologie basiert. Diese Eigenschaften ermöglichen es StratusPower, einen hohen Wirkungsgrad und geringe Energieverluste zu liefern, wodurch die Wärmeentwicklung sowie die Größe und die Kosten von Kühlsystemen reduziert werden, während die Stromverfügbarkeit auf höchstem Niveau gehalten wird.Eines der Hauptmerkmale des StratusPower ist seine innovative Topologie, die als DARA (Distributed Active-Redundant Architecture) bezeichnet wird und eine vollständige Verfügbarkeit ohne Single Point of Failure gewährleistet. Jedes USV-Modul ist unabhängig, redundant und miteinander verbunden, maximiert die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) und sichert die Stromversorgung kritischer Anwendungen mit einer Verfügbarkeitsgarantie von 99,99999999 Prozent.StratusPower verfügt über eine Reihe modernster Technologien zur Optimierung von Leistung und Zuverlässigkeit, einschließlich eines Triple-Mode-Parallelbusses, der eine zusätzliche Redundanzschicht bietet und jeden Single Point of Failure in der Kommunikation zwischen Frames und Modulen eliminiert. Es verfügt auch über einen Rückspeisungsschutz und eine DDM-Technologie© (Distributed Decision Making). Darüber hinaus bietet die einzigartige DCFlex-Technologie© von Centiel eine beispiellose Flexibilität bei der Installation und Konfiguration von Batteriespeichern sowie bei der Vorbereitung der Infrastruktur für die Verwaltung aktueller und zukünftiger Energiequellen.Mit einer Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und Komponenten, die 15+ Jahre lang nicht ausgetauscht werden müssen, ist StratusPower die ultimative Infrastrukturlösung für Rechenzentren. Es minimiert nicht nur die Gesamtbetriebskosten, sondern trägt auch dazu bei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es sich voll und ganz zu einer Null-Abfall- und Netto-Null-Politik verpflichtet.Das System ist hocheffizient, skalierbar und zuverlässig und bietet absolute Sicherheit, wenn es um die Verfügbarkeit und Betriebszeit der Stromversorgung geht.Mehr Informationen finden Sie in unserem StratusPowerTM PDF oder unter www.sapotec.at